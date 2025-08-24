見逃してはいけない違和感。夫の「不倫を疑うべき行動」とは
「不倫の心配はないだろう」という男性と結婚したとしても、そうはいかないのが現実。
実そこで今回は、夫の「不倫を疑うべき行動」を紹介します。
夫のスマホを触ろうとすると嫌がる
いつもスマホを放ったらかしにしていたくせに、なぜかスマホを手放さなくなる。
そして、少しでもスマホに触れようとするなら嫌がる。
そんな素振りを夫が見せるようになったら、何かしら隠し事をしている可能性が高く、それが不倫ということもあるでしょう。
仕事を理由にした外出が増える
仕事を理由にして、帰宅が遅くなることや、休日出かけるようなことが増えたりするのも不倫のサインという可能性があります。
残業と言っていたのに誰かと食事してきた様子があったり、その残業が決まった曜日だけだったり、残業してくる割に残業代をあまり貰っていなかったりするなら怪しいでしょう。
不倫中の男性は、仕事を建前にした違和感のある行動が増えるものです。
もし今回紹介した行動が夫に当てはまるようなら不倫されている恐れがあるので、確実な証拠を手に入れるよう行動してみてくださいね。
