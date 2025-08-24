甘えてくる男の本音は“恋”？それとも“暇つぶし”？見極めポイント３つ
付き合っていないのに、男性がやけに甘えてくる…そんな経験はありませんか？思わず「これって脈あり？」と期待してしま得こともあるでしょう。でも、男性の“甘え”には複数のパターンがあり、必ずしも恋心とは限りません。そこで今回は、甘えてくる男の本音の見極めポイントを解説します。
寂しさや不安を埋めるための「一時的な甘え」
人は孤独や不安を感じると、安心できる存在に接近しやすくなります。特に男性は弱みを隠す傾向がありますが、信頼できる女性には心を開き、つい甘える態度を見せるもの。この場合、恋愛感情ではなく「癒し」を求めているだけの可能性が高く、恋愛関係が進展するとは限りません。
距離を縮めたい“本命サイン”の甘え
一方で、心理学的に“自己開示”は好意を深める行動の１つ。普段クールな男性が、あなただけに弱さや素顔を見せてくるなら、それは恋愛対象として距離を縮めたいサインかも知れません。会話や仕草に親密さが増し、あなたの話にも興味を持ってくれるなら、本命サインの可能性はさらに高まります。
恋の本気度を見極める３つのチェックポイント
・甘えるのが継続的か
・あなたの都合や気持ちも配慮してくれるか
・自分の話だけでなく、あなたの話を聞いてくれるか
この３つが揃えば“本気度”は高め。一方、都合の良いときだけ甘えてくる場合は要注意です。
男性の甘えには、恋心とただの安心感という２つの側面があります。期待しすぎて空回りしないためにも、本気度を見極める目を養っていきましょうね。
