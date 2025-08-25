◇スペイン1部第2節 Rソシエダード2ー2エスパニョール（2025年8月24日 サンセバスチャン）

レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が24日、本拠エスパニョール戦に先発フル出場。開幕から2戦連発とはならなかったが2得点に絡む活躍。2ー2の引き分けに持ち込み、勝ち点1獲得に貢献した。

久保は4ー1ー4ー1の中盤右サイドで2戦連続の先発出場。前半8分、1対1の仕掛けからDFカブレラを置き去りにして右足シュートを放つもGKドミトロビッチに防がれゴールならず。

それでも2点リードされた後半16分、久保が起点となって1点を返す。自陣右サイドでボールを受けると、相手のプレスを交わして中央へ持ち出し左サイドに展開。パスを受けたMFマリンのスルーパスは相手に防がれるも、こぼれ球をMFバレネチェアが拾ってそのまま右足一閃。豪快なシュートで1点差に迫った。

さらに同24分、久保を中心とした華麗なパスワークから同点弾。久保が右サイドで積極的にボール絡み、ドリブルで中央へカットインしながらゴール前の味方にパス。これを受けたFWオヤルサバルのスルーパスからFWオスカルソンが右足ダイレクトシュートでネットを揺らし、本拠スタジアムはこの日一番の大盛り上がり。久保もオスカルソンの元へと駆け寄り肩に手をかけ喜びを爆発させた。

試合は前半で2点のリード許す苦しい展開ながらも、久保のゲームメークなどによって貴重な勝ち点1を獲得。今季初勝利はお預けとなったが、2戦連続ドローで勝ち点2に伸ばした。