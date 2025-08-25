¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡ÌÀÆü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¡ÁíÅ¸Ë¾¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡¡SG½éÀ©ÇÆ¤Î¼¡¤ÏÃÏ¸µ¤Ç´¿´î¤ò
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾SGÂè2ÃÆ¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï¤¢¤¹26Æü¡¢Ç®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÎSG¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÀ©¤·¤¿ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¢¥É¥ê¡¼¥à1¹æÄú¤ÎÇÏ¾ìµ®Ìé¤é¡¢³Æ¥ì¡¼¥¹¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£·ã¥¢¥ÄÉ¬»ê¤Î6Æü´Ö¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
½éÆü¡Ê26Æü¡Ë12R¡¦¥É¥ê¡¼¥àÀï½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê
1¹æÄú¡¦ÇÏ¾ì¡¡µ®Ìé¡Ê41¡á¼¢²ì¡Ë
2¹æÄú¡¦¶ÍÀ¸¡¡½çÊ¿¡Ê38¡áºë¶Ì¡Ë
3¹æÄú¡¦³ý¸¶¡¡Íªµª¡Ê38¡á²¬»³¡Ë
4¹æÄú¡¦ÃÓÅÄ¡¡¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë
5¹æÄú¡¦µÜÃÏ¡¡¸µµ±¡Ê38¡áº´²ì¡Ë
6¹æÄú¡¦±»À¸¡¡ÀµµÁ¡Ê49¡áÊ¡²¬¡Ë
¡¡3·î¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¤¤Æº£Ç¯2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼ã¾¾¤Ç¤ÎSG¶¥Áö¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂçÃíÌÜ¤ÏÀ¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¤í¤¦¡£Àè·î¤ÎÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÈá´ê¤ÎSG½éÀ©ÇÆ¡£¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÏÍ¥½Ð3Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤ÇÃÏ¸µSGÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ê¡²¬»ÙÉô¤Ï±»À¸¡¢¼Äºê¸µ»Ö¡Ê39¡Ë¡¢Á°ÅÄ¾ÂÀ¡Ê37¡Ë¡¢±©ÌîÄ¾Ìé¡Ê30¡Ë¡¢ÃçÃ«ñ¥¿Î¡Ê31¡Ë¡¢¿·³«¹Ò¡Ê29¡Ë¤â»²Àï¡£À¾»³¤ËÂ³¤±¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µÀï»Î¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇSG½éÍ¥¾¡¤·¡¢Â³¤¯¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤âÀ©¤·¤¿º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê31¡áÅìµþ¡Ë¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇºÆ¤ÓÂçË½¤ì¡£3·î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿ÇÏ¾ì¡¢µÜÃÏ¡¢ÃÓÅÄ¤Î3¿Í¤Ï½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤«¤é¤Î»ÏÆ°¡£º£²ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥É¥ê¡¼¥àÀï1¹æÄú¤ÎÇÏ¾ì¤ÏÃÏ¸µ¤Ó¤ï¤³¤ÎÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤òÍ¥¾¡¤·¡¢ÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤âÍ¥½Ð¤È¥ê¥º¥à¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¡£°ìºòÇ¯¤ÎÊ¡²¬¡¢ºòÇ¯¤Þ¤ë¤¬¤á¤ËÂ³¤¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë»°Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£ÃÓÅÄ¤Ï¸ÍÅÄ¥°¥é¥Á¥ã¥óV¤ÇÁ´24¾ìÀ©ÇÆ¤Ø¡¢»Ä¤¹¤Ï¼ã¾¾¤Î¤ß¤È¤·¤¿¡£SG¤ÇÃ£À®¤Ê¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶ÍÀ¸¡¢³ý¸¶¤â¥É¥ê¡¼¥àÀï»Î¡£¶¦¤ËÅöÃÏ¼þÇ¯ÇÆ¼Ô¤Ç¿åÌÌÁêÀ¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£´ÝÌî°ì¼ù¡Ê34¡á¼¢²ì¡Ë¡¢Ä¹ÅÄÍê½¡¡Ê40¡áÅìµþ¡Ë¤âºÇ¶á¤ÎÅöÃÏ¼þÇ¯¤ÇV¤ÈÂçË½¤ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÏÄãÄ´µ¡¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¿û¾ÏºÈ¡Ê37¡áÆÁÅç¡Ë¡£ÄÌ»»4V¤È¹¥ÁêÀ¤ÎÃÏ¤Çº£ÅÙ¤³¤½¤Ï¶¯Îõ¤Ê¿¤Ó¤ÇÊ¨¤«¤»¤ë¤«¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËSG¤ÇÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´Æ£Íã¡Ê36¡áºë¶Ì¡Ë¡£¼ã¾¾¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤³¤½¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£