今年のボートレース若松SG第2弾「第71回ボートレースメモリアル」はあす26日、熱戦の火ぶたが切られる。今年のSGグランドチャンピオンを制した池田浩二（47＝愛知）、ドリーム1号艇の馬場貴也（41＝滋賀）ら、各レース場を代表するスターが集結した。ここではV争いの重要なファクターとなるエンジンについて評価する。

モーターは昨年11月25日に初下ろしで31節を使用。性能差は明らかで、おそらく日本一、足の差があるはずだ。

顕著に差が出るのは、行き足から伸び。そこだけに特化して威力を発揮する機もあるが、上位機はレース足も備わる。

30号機と34号機がエース格。3月25〜30日のクラシックでは30号機が優勝、34号機が優出3着。今なお、ハイパワーを継続中だ。しかし、34号機がここ4節で2度の転覆。30号機が頭ひとつ抜け出した感がある。

クラシックでは、トップ3の評価だった11号機、12号機、14号機も変わらず、いい動きを見せる。SGクラスが仕上げれば、ツートップにも引けは取らないはずだ。

6号機が急上昇。元々ポテンシャルのあるモーターだったが、ここ6節での充実度はキラリと光る。

仕上がった時の行き足や出足が強力な41号機も活躍は必至。素性が良く、調整に素直に反応してくれる40号機も楽しみがある。