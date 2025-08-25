松戸競輪の開設75周年記念ナイターG3「燦燦（さんさん）ダイヤモンド滝澤正光杯」（優勝賞金600万円）はきょう25日、3日目を迎え、10〜12Rで準決勝3個レースが行われる。注目レースは12R。深谷知広を目標にする地元のエース岩本俊介が中心になる。

地元の岩本が中心。二次予選で番手を守って差したように状態も気合も上々。ここも深谷の仕掛けに乗り差し脚を伸ばす。怖いのは和田。飯野のスピードをもらい強襲する。

＜1＞深谷知広 初日のことを考えて、いいペースで踏めた。思ったよりも状態は悪くないかも。自力。

＜2＞飯野祐太 乗っていて楽な感じがしたし、自転車が流れた。自力、自在。

＜3＞鈴木竜士 自力。

＜4＞志村太賀 ＜3＞＜7＞へ。

＜5＞岩本俊介 すんなりとはいかないと思っていた。疲れはあるが、その中でやれることをやる。深谷君へ。

＜6＞不破将登 前回よりも格段にいいし、流れも向いている。南関勢へ。

＜7＞武田豊樹 鈴木君へ。

＜8＞近藤翔馬 単騎自力。

＜9＞和田圭 木村（佑来）君が頑張るということで、自分もいつも以上に気合が入っていた。正直、体が重い感じがする。ここは飯野さんへ。