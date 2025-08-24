好きじゃなかったら絶対しません。男性が「心から愛する女性だけ」にすること
気になる男性がいると、男性にとって自分が本命なのかをしっかり見極めたいもの。
そこで今回は、男性が「心から愛する女性だけ」にすることを紹介します。
｜常に笑顔でいる
男性は本気で好きな女性を前にすると自然と笑顔になるもの。
男性がいつも笑顔を向けているのは、好きな女性と一緒にいる時間を「嬉しい」「楽しい」と思っている証拠です。
｜目が合うと恥ずかしそうな表情をする
不意に目が合うと恥ずかしそうに照れた表情になる男性は、その女性を本命として意識しているでしょう。
｜積極的に体を近づけてくる
男性は本命の女性に積極的に体を近づけていくもの。
日頃から男性が向かい合わせよりも隣に座ろうとしたり、向かい合って座る時も前のめりになってきたりするのは、好きな女性をもっと近くに感じたいと思っている表れです。
｜つま先を向けて会話する
男性は本命の女性と会話をするとき、女性の目や顔を見て真剣に話を聞こうとします。
中でもチェックしたいのが足のつま先で、足のつま先から全身をあなたの方に向けている場合は、無意識の愛情表現です。
気になる男性が今回紹介した行動をしているなら、あなたが本命ということなので、ぜひ確認してみてくださいね。
