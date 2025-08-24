おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れファッション』３選
― 脱・おばさん化のトリセツ Vol.14 ―若い頃にハマったファッションや「昔は褒められた」アイテムをつい引き続き使ってしまいがち。でも実は、その選び方こそが周囲から「おば見え」「時代遅れ」と思われる原因になるんです。そこで今回は、昔は流行っていたけれど今は要注意な“老け見えファッション”を３つ取り上げ、今っぽく更新するコツを紹介します。
派手カラーの“ワントーンコーデ”
かつては人気だった、赤やピンクなどの派手色を全身でまとめるワントーンコーデ。その当時は「華やかで個性的！」と注目を浴びましたが、今や“バブル感”や“無理してる感”が出やすいスタイルに…。
ジャラジャラ感が出る“大ぶりアクセサリー”
存在感を出すために大ぶりのアクセサリーを重ねづけ…これも一時期は流行しましたよね。ですが今や「盛りすぎ感」が前に出てしまい、逆に古臭く見えることも。
トレンドは“引き算のアクセ”。華奢なゴールドチェーンや小粒パールを１点だけ身につける方が、大人の余裕を演出できます。シンプルなのに印象に残る、これこそ今の時代のおしゃれバランスです。
重たく見える“ロングスカート一辺倒”
「体型を隠せるから」とロングスカートばかり選ぶのも、実は“おば見え”につながる落とし穴。特に昔流行したボリュームのあるフレアスカートやティアードは、今のトレンドからは外れてしまい、野暮ったく見えがちです。
おすすめはIラインシルエットのロングスカートや、さりげないスリット入りデザイン。縦長ラインや抜け感を作るだけで、シンプルながら今っぽさと軽やかさが加わり、年齢を問わず着こなしやすくなります。
おしゃれは“更新”してこそ素敵に見える
「昔は流行っていた」「当時は褒められた」…そんな記憶に頼ったままのファッションは、今では“おば見え”の原因に。大切なのは、若作りではなく“今の自分に合ったアップデート”。ほんの少し視点を変えて、周囲から「素敵！」と褒められる大人のおしゃれを楽しんでくださいね。＜text：ミミ＞