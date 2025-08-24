気づいてほしい…女性が知らない男性の「４つのホンネ」
あなたは男性の本音に気づいていますか？
男性の本音を理解することで、好きな人に効果的にアピールできるかもしれません。
そこで今回は女性が知らない男性の本音について紹介します。
｜誉められるのが好き
男性はプライドが高く、承認欲求が強い生き物ですから、誉められるのが大好きです。
モテる女は男性の話を聞いて「すごいね」「さすがだね」と褒めちぎっています。
大げさな褒め言葉だとしても、ついうれしくなってしまうのが男心…。
力持ち、よく食べると些細なことであっても、褒めてあげてくださいね◎
｜恋愛より仕事が大事
よくドラマや漫画でも「私と仕事、どっちが大事なの」という台詞がありますよね。
正直、男性にとっては恋愛より仕事が大事です。
もし結婚するとしたら自分が稼ぎ頭として養っていかなければいけないと、しっかり考えているのです。
仕事に精を出すのは将来のことを考えている可能性も高いので、仕事と自分を比較させるのはご法度かも。
｜浮気は男性の本能
彼に浮気をされると、とても悲しいですよね。
男性は好きな相手でなくても、体の関係を持てます。
さらに「浮気は男性の本能」と思い、浮気をしたことに罪悪感を持たない男性もいるのです。
また、自分の男としての価値を知りたいと思っているからこそ、浮気をする場合もあります。
もちろん「浮気は男性の本能」を理解しろとは言いません！
「浮気は男性の本能」という考えを破壊するほど、彼を自分に夢中にさせることが大切だと言えるでしょう。
｜変化に気づけないこともある
髪型やネイルなどを変えたら、彼に気づいてほしいですよね。
でも男性はおしゃれやファッションに疎いので、女性の変化に気づけないことも多々あります。
好きな相手のことはよく見ているものの、細かなところまでは気づけないことが多いのですよね…。
自分の変化に気づかないからといって、彼を責めないようにしましょう。
いかがでしたか？
男性の本音は、まだまだたくさんあるのかもしれません。
男性の心を理解して、少しずつ距離を縮めていくのが効果的なアプローチかも！？
