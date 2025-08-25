敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打でチームを勝利に導くことはできなかった。6回の打席では相手投手が“交代拒否”。異例の行動にLA実況も「ワオ！」と驚いていた。

球界最高峰の打者をも恐れなかった。6回2死一塁、大谷の第3打席だった。マウンド上の先発左腕、ネスター・コルテス投手は、投手交代のためにマウンドに向かおうとしたマイク・シルト監督を手で制し、続投を志願。指揮官も納得した表情を浮かべ、手を叩いていた。

異例ともいえる“交代拒否”には、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況、ジョー・デービス氏は「マイク・シルトがダグアウトから出ようとして止めました。ワオ！」と驚きを隠せなかった。

解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「早すぎる。俺なら仕留められる。という感じだ」とコルテスの胸中を予想した。結果的に、この打席は大谷を中飛に仕留めたコルテスに軍配。6回1安打無失点の快投でチームの5-1勝利に貢献した。



