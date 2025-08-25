“冷やし中華のヤツ”AMEMIYA「コンビニで冷やし中華を買えない」理由
お笑い芸人のAMEMIYA（46歳）が、8月23日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。「“冷やし中華のヤツ”だからこそ、あんまり冷やし中華を食べられない」と告白した。
番組は今回、「“冷やし中華はじめました！”っていつからはじまるの？」との疑問を解消するべく、「♪冷やし中華はじめました〜」でおなじみのAMEMIYAが調査のため福岡でロケを敢行。
訪れたラーメン店では「気温が25度以上になると提供を開始する」と、今年はゴールデンウィーク明けから提供しているとの話を聞き、実際に食べてみることになった。
番組スタッフから「（お店の説明に）結構、興味持たれてますね」と聞かれたAMEMIYAは「興味持っちゃう。“冷やし中華のヤツ”だからこそ、あんまり冷やし中華を食べられないんですよね」と、まさかの事実を告白。
そして「“冷やし中華のヤツ”が冷やし中華食べてるって思われるから（笑）。だからコンビニとかで冷やし中華を買えないもんね」と話し、VTRを見守ったタレント・村重杏奈は「すげぇ…芸能人っぽいですね」と語った。
なお、番組の公式X（Twitter）では、貴重な「冷やし中華を食べるAMEMIYA」の写真を公開している。
番組は今回、「“冷やし中華はじめました！”っていつからはじまるの？」との疑問を解消するべく、「♪冷やし中華はじめました〜」でおなじみのAMEMIYAが調査のため福岡でロケを敢行。
番組スタッフから「（お店の説明に）結構、興味持たれてますね」と聞かれたAMEMIYAは「興味持っちゃう。“冷やし中華のヤツ”だからこそ、あんまり冷やし中華を食べられないんですよね」と、まさかの事実を告白。
そして「“冷やし中華のヤツ”が冷やし中華食べてるって思われるから（笑）。だからコンビニとかで冷やし中華を買えないもんね」と話し、VTRを見守ったタレント・村重杏奈は「すげぇ…芸能人っぽいですね」と語った。
なお、番組の公式X（Twitter）では、貴重な「冷やし中華を食べるAMEMIYA」の写真を公開している。