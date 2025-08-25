Snow Man目黒蓮、“レアな姿”で新CM出演 ホップ収穫に人生初挑戦
【モデルプレス＝2025/08/25】Snow Manの目黒蓮が出演する「キリンビール 晴れ風」の新テレビCM「晴、風、土。」収穫篇が、25日より全国で順次放映開始。また、CM撮影の思い出や裏側を語る単独インタビューとメイキングも同時公開される。
作業用ヘルメットに長靴を履いた普段はなかなか観ることのできない農作業スタイルに着替え、軽トラックでホップ畑に到着した目黒。農家の人に笑顔で迎えられるも、方言が聞き取れずに思わず聞き返すという“おちゃめ”なやり取りから、和やかなムードで撮影が始まった。慣れない農作業では、ホップ畑で作業用クレーンに乗り、想像以上に狭いスペースに戸惑う場面やツルの絡まりに苦戦する様子も。一方で、農家の方から収穫のコツを教わりながら、ひとつひとつの作業に丁寧に向き合い、楽しむ姿が印象的であった。
収穫作業後は、青空の下で農家の方々と打ち上げを実施。目黒が乾杯の音頭を取り、自らビールを注ぐと「いいな〜！」と歓声が上がるなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。ビールの原材料であるホップに触れ、作り手の思いを感じた目黒からは、ひと仕事を終えて飲んだ1杯に「うまっ！」の一言。その声からも、畑仕事を終えて味わったビールの魅力が伝わってくる。
インタビューでは「（収穫作業が）楽しかった」と何度も語り、クレーンに乗って上から見るホップ畑の景色が特に印象に残っていると振り返った目黒。今回の体験を通じて、丁寧な作業が積み重なって「晴れ風」ができていることを実感したと明かし、「農家の皆さんはゼロから丁寧に作って、ようやくここまで育っているという過程があるので、収穫以外の作業にも挑戦してみたい」と真摯な思いを口にした。さらに、今回の撮影を通じて「新たな思い出の場所になった」と語り、幸せを届ける農家の人々への感謝と尊敬の思いも口にした。（modelpress編集部）
Q.CM撮影で印象に残ったことはありますか？
ホップ畑ってこんなに高さがあることや、日陰で実はとても涼しいこと、（ホップは）こうやって作られているんだなというのは自分も来てみないと分からず、クレーンで上の方からホップ畑を見るとまた違う景色が見えてとても楽しかったです。
Q. ホップの収穫を体験してみていかがでしたか？
本当に全部楽しかったです。クレーンで上に登らせていただいて、鎌でずっと刈っていくんですけど、何となくやっていると自分の中でコツを掴めてきた気がしました。あとは皆さんが丁寧に教えてくれるので、作業が終始ずっと楽しかったです。今回は、ホップを採っていくっていう、多分1番楽しい部分の作業しかできなかったですが、農家の皆さんはゼロから丁寧に作って、ようやくここまで育っているという過程があるので、もっとそういうところも体験してみたいなって思いました。
Q. 去年は内村さんがホップ畑を訪れていました。内村さんが植えたホップをご覧になっていかがですか？
内村さんが植えられたホップだけ周りの倍くらい大きく育ってました。これは内村さんの気持ちがホップに届いたのかなという風に思いながら、実際に自分も内村さんが植えたホップを見られたので、すごく楽しかったです。すごく大きく育ってました。
Q. 最後に、ホップ畑の撮影を終えて今の気持ちはいかがですか？
僕にとっても新たに思い出の場所になったので、今後もまた来たいなと心から思いましたし、もっといろんな作業もやってみたいなと思いました。
