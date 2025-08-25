SixTONES田中樹、30歳で中学生役 新へアで挑むも「すっごい邪魔（笑）」【ぼくらの七⽇間戦争2025】
【モデルプレス＝2025/08/25】SixTONESの田中樹が8月23日、都内で開催された初単独主演舞台「ぼくらの七⽇間戦争2025」ゲネプロ取材会に出席。役作りでヘアカットしたことを明かした。
【写真】田中樹、新鮮なヘアスタイル
1985年に宗⽥理により書き下ろされた『ぼくらの七⽇間戦争』（⾓川⽂庫・⾓川つばさ⽂庫刊）を舞台化した本作。30歳で中学生を演じることへの思いを問われた田中は「中学生にいかに見えるかっていうのは、演出家の方に任せる（笑）」と笑った。
また、舞台に入る前への準備について「髪を切ったくらい（笑）。それぐらいです。特にそれ以外は何も。気持ちの面とか、そういうのを何かキャラクターに寄せるほど僕はテクニックを持っているわけじゃないので。素直に台詞を覚えて、演出通りにやる」とコメント。前髪を下ろしていることに触れられると、かき上げる仕草をしながら「すっごい、今すぐこうやってやりたいですよ」「すっごい邪魔（笑）」とオールバックに戻したい様子で「若く見えるようにっていうことなんでしょうね」と役作りの一環であることを説明していた。
会場の東京建物 Brillia HALLは観客が上までよく見えるそうで「よくライブや何かでも『上の方見えてる』（と言うのは）あれは嘘なんですけど（笑）。これは上が見えるんですよ。割と顔が見えそう」とぶっちゃけて会場を笑わせていた。
なお、同舞台は8月より、東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）を皮切りに、大阪、愛知、熊本など全国5カ所にて上演される。（modelpress編集部）
