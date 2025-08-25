目黒蓮がホップ農家の畑仕事に初挑戦！「キリンビール 晴れ風」 新TVCM「晴、風、土。」収穫篇放映開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

目黒蓮が実際にポップの収穫を手伝う姿を収めた、「キリンビール 晴れ風」 新TVCM「晴、風、土。」収穫篇が8月25日より順次放映スタート。CMと共にメイキング映像も製品サイトで同時公開される。

■「新たな思い出の場所になった」（目黒蓮）と語るインタビュー＆メイキング映像を同時公開

今回の新CMでは、秋田県横手市のホップ畑で目黒蓮がホップ農家での収穫作業に初挑戦。「晴れ風」にも使用されている国産希少ホップ「IBUKI」の採れたての爽やかな香りに、思わず「おおお！すごっ！」と声を漏らし、「これがまさに『晴れ風』になっているんですね！」と驚きとともに「晴れ風」が生まれる原点に触れた。

その後、目黒は作業用ヘルメットに長靴と農作業スタイルに着替え、クレーンに乗り本格的な収穫作業に没頭。広大な畑一面に広がる作業の様子を、ドローンで上空から臨場感たっぷりに撮影。広大な畑に驚きを見せる瞬間や、ツル（蔓）の長さが約10 メートルにも伸びるホップ畑での収穫作業を笑顔で楽しむ様子など、豊かな表情に注目だ。

収穫作業後に農家の皆さんと乾杯するシーンでは「（「晴れ風」を）おいしそうに飲むねえ」と農家の方に褒められ、満面の笑みを見せた目黒。畑仕事を通じて“こだわりの一杯”ができるまでの過程が伝わる、心温まる映像に仕上がっている。

■方言に驚きながらも収穫に奮闘！目黒蓮の“ホップ畑での一日”に密着

軽トラックでホップ畑に到着した目黒は、農家の方に笑顔で迎えられるも、方言が聞き取れずに思わず聞き返すという”おちゃめ”なやり取りから、和やかなムードで撮影がスタート。

慣れない農作業では、ホップ畑で作業用クレーンに乗り、想像以上に狭いスペースに戸惑う場面や、ツルの絡まりに苦戦する様子も。一方で、農家の方から収穫のコツを教わりながら、ひとつひとつの作業に丁寧に向き合い楽しんでいた。

収穫作業後は、青空の下で農家の方々と打ち上げを実施。目黒が乾杯の音頭を取り、自らビールを注ぐと「いいな～！」と歓声が上がるなど、撮影は終始和やかな雰囲気に包まれた。「晴れ風」の原材料であるホップに触れ、作り手の思いを感じた目黒からは、ひと仕事を終えて飲んだ一杯に「うまっ！」の一言。その声からも、畑仕事を終えて味わった「晴れ風」の魅力が映像から伝わってくるはずだ。

■目黒蓮インタビュー

■関連リンク

キリンビール「晴れ風」製品サイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/harekaze/