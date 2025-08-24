3歳息子「暗くて怖いからついてきて！」今は忙しい、、、そうだ！ 息子の救世主になった『意外な物』とは

子供の頃は暗い場所って怖かったりしますよね。

1人でおもちゃを取りに行けずにぐずっている息子に救いのアイテムが！？

今回はそんな暗闇を怖がる息子のハラハラエピソードをご紹介します。

ハラハラ！ 暗闇での葛藤！！ 息子を救った光の救世主！？

大人にとってはたわいのない物でも子供にとっては大切な宝物になるんですね。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

ltnライター：Junko.A

