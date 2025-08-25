SixTONESÅÄÃæ¼ù¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸Ìò¤Ë³«¤Ä¾¤ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡¡¾å±óÌîÂÀÞ«¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤¬23Æü¡¢Åìµþ·úÊª Brilia HALL¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡Ù¥²¥Í¥×¥íÁ°¼èºà²ñ¤Ë¶¦±é¤Î¾å±óÌîÂÀÞ«¡¢º´Ìî¤Ò¤Ê¤³¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÃæ³ØÀ¸Ìò¤òÇ®±é
¡¡3¿Í¤È¤â30Âå¤Ê¤¬¤éÃæ³Ø1Ç¯À¸¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¾å±óÌî¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢º´Ìî¤â¡Ö¤à¤·¤í¤½¤ì¤ò¤ª¼Çµï¤Ë³è¤«¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ¡Ö¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤È¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Ë¤ß¤¨¤ë¤«¤Ï±é½Ð²È¤ÎÊý¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Ñ¤Í¤Ä¤Ä¡Ö¤À¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë²¶¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤Ç¤Ï¾å±óÌî¤Èº´Ìî¤ÏÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö²¶¡¢¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¾å±óÌî¤Ï¡Ö¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£º£¤ÏÅù¿ÈÂç¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£ÅÄÃæ¤ÏÌòºî¤ê¤Ç¤Ï¡ÖÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤¹¤°¤³¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ê¤«¤¤¢¤²¤ë¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º´Ìî¤«¤é¡Ö¤¤¤ÄÁ°È±¤òÊø¤½¤¦¤«¡×¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤¸¤ã¤Þ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¯¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë½¡ÅÄÍý»á¤Ë¤è¤ê½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¦³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¡Ë¡£1988Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¢2019Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤·¡¢º£Ç¯¡¢ÁÏ´©¤«¤é40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¤Ü¤¯¤é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎß·×È¯È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë·æºî¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê´ÉÍý¤ä²¡¤·¤Ä¤±¤ËÈ¿È¯¤·¡¢²ÆµÙ¤ß½éÆü¤ËÆÍÇ¡»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£Èà¤é¤¬¤¿¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÑ¹©¾ì¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÂç¿Í¤Ø¤ÎÈ¿Íð¡×¤ò·Ç¤²¡¢¼·Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ³Ø¹»¤ä¿Æ¤¿¤Á¤¬Áû¤®»Ï¤á¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ä·Ù»¡¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¡£Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿®Ç°¡¢Âç¿Í¤È¤ÎÂÐÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¿Í¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎËÁ¸±¿´¤¬¸÷¤ëÀÄ½Õ·²Áü·à¡£
