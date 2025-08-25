30ºÐ¤ÇÃæ³ØÀ¸ÌòSixTONESÅÄÃæ¼ù¡¢Ìòºî¤ê¤â¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼«µÔ¡¡½éÃ±ÆÈ¼ç±éÉñÂæ
SixTONESÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤¬23Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏºòÇ¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½¡ÅÄÍý¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±Ç²è²½¡¢ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê´ÉÍý¤ËÈ¿È¯¤·¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÇÑ¹©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¡£À¸ÅÌ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¡¦µÆÃÏ±Ñ¼£¤òÅÄÃæ¤¬±é¤¸¡¢¾å±óÌîÂÀÞ«¡Ê32¡Ëº´Ìî¤Ò¤Ê¤³¡Ê30¡Ë¤é¤¬Æ±µéÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£ÅÄÃæ¼«¿È¤Ï¡ÈÃæ³Ø18Ç¯À¸¡É¤Î30ºÐ¡£Ìòºî¤ê¤Ï¡ÖÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÁ°È±¤ÇÍÄ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ó¤Á¤ãÉ÷Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë¡Ö¡ÊÃæ³ØÀ¸¤Ë¡Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£²¶¤â¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡¼¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡×¤È¤ä¤ä¼«µÔ¡£¡Ö¤¤¤«¤ËÃæ³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ï±é½Ð²È¤ÎÊý¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤È¤«¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅù¿ÈÂç¤ÇÄ©¤à¡£
ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¡£¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¾å±óÌî¤Ï¡Ö·Î¸Å¤Î»þ¡¢ÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡ØºÂÄ¹Í¥¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤¤¤³¾ì¡×¤È´¶¼Õ¡£ºÂÄ¹¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Öµ¤Éé¤¤¤ÏºÇ½é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤óËÍ¤è¤ê¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÌ¾¤Ð¤«¤ê¡×¤È¸¬Â½¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢²¶¤¬ºÂÄ¹¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÍè¤ë¤«¤éÈó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶ÛÄ¥¤«¤é¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉñÂæ¤Ïº£·î23Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç¡£Âçºå¤Ê¤ÉÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£