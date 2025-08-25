ユベントスvsパルマ スタメン発表
[8.24 セリエA第1節](アリアンツ・スタジアム)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 16 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 3 グレイソン・ブレーメル
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 6 ロイド・ケリー
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 15 ピエール・カルル
MF 19 ケフレン・テュラム
MF 27 アンドレア・カンビアーゾ
FW 30 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
GK 43 M. Fuscaldo
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
DF 25 ジョアン・マリオ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 17 バシリェ・アジッチ
MF 18 フィリップ・コスティッチ
MF 22 ウェストン・マッケニー
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
FW 11 ニコラス・ゴンサレス
監督
イゴール・トゥドール
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 11 ポントゥス・アルムクビスト
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 18 マティアス・ルービク
MF 24 C. Ordoñez
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 60 P. Amoran
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 22 O. Sørensen
MF 65 エリア・プリッコ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 21 アントワーヌ・ジュジュ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 77 D. Šits
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
