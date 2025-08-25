[8.24 ラ・リーガ第2節](Estadio Municipal Carlos Tartiere)

※28:30開始

<出場メンバー>

[オビエド]

先発

GK 13 アーロン・エスカンデル

DF 3 ラヒム・アルハッサン

DF 4 ダビド・コスタス

DF 12 ダニ・カルボ

DF 15 オイエル・ルエンゴ

MF 6 クワシ・シボ

MF 7 イリアス・チャイラ

MF 20 レアンデル・デンドンケル

MF 21 ルカ・イリッチ

MF 22 ナチョ・ビダル

FW 23 サロモン・ロンドン

控え

GK 1 ホラツィウ・モルドバン

DF 2 エリック・バイリー

DF 29 オマル・ファラー

DF 30 マルコ・エステバン

MF 8 サンティ・カソルラ

MF 11 サンティアゴ・コロンバット

MF 14 オビ・エジャリア

MF 18 ヨシプ・ブレカロ

FW 9 フェデリコ・ビニャス

FW 10 ハイセム・ハッサン

FW 19 アレックス・フォレス

FW 28 L. Gueye

監督

ベリコ・パウノビッチ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 15 アルダ・ギュレル

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 3 エデル・ミリトン

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 45 Thiago Pitarch

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

シャビ・アロンソ

