オビエドvsR・マドリー スタメン発表
[8.24 ラ・リーガ第2節](Estadio Municipal Carlos Tartiere)
※28:30開始
<出場メンバー>
[オビエド]
先発
GK 13 アーロン・エスカンデル
DF 3 ラヒム・アルハッサン
DF 4 ダビド・コスタス
DF 12 ダニ・カルボ
DF 15 オイエル・ルエンゴ
MF 6 クワシ・シボ
MF 7 イリアス・チャイラ
MF 20 レアンデル・デンドンケル
MF 21 ルカ・イリッチ
MF 22 ナチョ・ビダル
FW 23 サロモン・ロンドン
控え
GK 1 ホラツィウ・モルドバン
DF 2 エリック・バイリー
DF 29 オマル・ファラー
DF 30 マルコ・エステバン
MF 8 サンティ・カソルラ
MF 11 サンティアゴ・コロンバット
MF 14 オビ・エジャリア
MF 18 ヨシプ・ブレカロ
FW 9 フェデリコ・ビニャス
FW 10 ハイセム・ハッサン
FW 19 アレックス・フォレス
FW 28 L. Gueye
監督
ベリコ・パウノビッチ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 15 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
