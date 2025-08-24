ヒステリックグラマーのアーカイヴを「ブートレグ」にリクリエイトするイベント第3弾が渋谷で開催

「ヒステリックグラマー（HYSTERIC GLAMOUR）」が、デザイナーのSYUNKIとのコラボレーションプロジェクト「ヒステリックブートレグ（HYSTERIC BOOTLEG）」の第3弾となるイベント「Hysteric bootleg vol.3」 をヒステリックグラマー 渋谷店で開催している。期間は8月31日まで。

【画像をもっと見る】

ヒステリックブートレグは、ヒステリックグラマーのアーカイヴをZ世代を代表するデザイナー SYUNKIの感性を通して再解釈したブートレグ商品へとリクリエイトするプロジェクト。第3弾となる今回は、韓国を拠点に活動するペインターAPROをゲストに迎え、同氏が手掛けるアイコニックな「赤ちゃん」のキャラクターをペイントしたレザージャケットなど、幅広いアパレルアイテムをラインナップしている。

■HYSTERIC GLAMOUR BOOTLEG

期間：2025年8月23日（土）〜8月31日（日）

会場：HYSTERIC GLAMOUR 渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前 6-23-2

営業時間：11:00〜20:00