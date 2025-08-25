“めっちゃ芸能人”岡村隆史「バス乗りたいな…って思い出してる。乗ったことない」
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（55歳）が、8月23日に放送されたトーク番組「おかべろ」（関西テレビ）に出演。バスにあまり乗ったことがなく、「バス乗りたいな…って思い出してるんですよ」と語った。
番組には今回、女優・高島礼子がゲスト出演。現在、1日6時間は歩くほど散歩が好きだという高島は、「（40代は）ちょっと自意識過剰で。バスとか電車乗れないとかあったんですけど、（50代になったら）いきなり急に、散歩しながら電車乗ったり、バス乗ったりしながら、ヘタしたら9時間でも歩いてます。乗りながらカフェ行ったり」と、50代になると心境や体調の変化もあり、バスや電車をよく使うようになったと語る。
すると、岡村は「僕もバス乗りたいな…って思い出してるんですよ。乗ったことないんです」と話し、NON STYLE・石田明は「ここ（収録スタジオ）来るのなんて、めちゃくちゃ乗りやすいですよ！」とコメント。
岡村は「だから乗りたいなぁ…ピッ（交通系ICカード）で行けるわけでしょ？ だから乗りたいなと思うんですけど、乗ってどこ行くかが把握できてないから…」とバスに対する不安を口にすると、石田は「めっちゃ芸能人やなぁ〜芸能人やわぁ」とイジった。
ちなみに、岡村は「電車もあんまり乗ったことない」とのこと。ただ、「阪急電車は乗れるようになりました。阪急電車は昔から乗ってますから。普通に乗って、東京に行き出してから乗ってなかっただけで、乗れるようになりましたから。阪急電車は使ってますよ。バスがまだ乗りこなせてない、東京はちょっと…」と語った。
