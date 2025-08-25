ジェニファー・アニストン、ジムでのワークアウト後は「髪を洗わない」
ジェニファー・アニストンは、ジムでのワークアウトの後、髪を洗わないのだという。
毎日髪を洗うことは「良くない」として、あまり洗わないようにしており、その代わりにドライシャンプーを利用しているそうだ。
Etonline.comにジェニファーはこう話す。
「ワークアウトの後はだいたい（ドライシャンプーを）使ってるわね。毎日髪を洗うのはあまりよくないの。自然な油分に働いてもらわないと」
「だからそれでリフレッシュするだけ。元気が蘇るし、ふんわりさせてくれる」
ジェニファーは自身が手掛けるヘアケアブランド、ローラヴィのパウダー・パーフェクト・ドライ・シャンプーを使っているそうで、「これはすごく良い、清潔感のある香りなの」と話す。
一方でドライシャンプーの使い過ぎは禁物だとして、「使い過ぎは良くないと自分の経験から言えるわ。ぺったんこになってしまって、髪が粉っぽく見えてしまう」とジェニファーは語っている。
