ジェニファー・アニストン、ジムでのワークアウト後は「髪を洗わない」

ジェニファー・アニストンは、ジムでのワークアウトの後、髪を洗わないのだという。



毎日髪を洗うことは「良くない」として、あまり洗わないようにしており、その代わりにドライシャンプーを利用しているそうだ。



Etonline.comにジェニファーはこう話す。



「ワークアウトの後はだいたい（ドライシャンプーを）使ってるわね。毎日髪を洗うのはあまりよくないの。自然な油分に働いてもらわないと」

「だからそれでリフレッシュするだけ。元気が蘇るし、ふんわりさせてくれる」



ジェニファーは自身が手掛けるヘアケアブランド、ローラヴィのパウダー・パーフェクト・ドライ・シャンプーを使っているそうで、「これはすごく良い、清潔感のある香りなの」と話す。



一方でドライシャンプーの使い過ぎは禁物だとして、「使い過ぎは良くないと自分の経験から言えるわ。ぺったんこになってしまって、髪が粉っぽく見えてしまう」とジェニファーは語っている。