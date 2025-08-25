ソシエダvsエスパニョール スタメン発表
[8.24 ラ・リーガ第2節](アノエタ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 14 久保建英
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 18 アマリ・トラオレ
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
[エスパニョール]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 15 ミゲル・ラビオ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 7 ハビ・プアド
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 10 ポル・ロサノ
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 24 ティリス・ドラン
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
控え
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
DF 2 ルベン・サンチェス
DF 4 パブロ・ラモン
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 12 ホセ・サリナス
DF 31 ロヘル・イノホ
MF 14 ラモン・テラッツ
MF 28 Rafel Bauzà
FW 16 ルカ・コレオショ
FW 17 ジョフレ・カレーラス
FW 19 キケ・ガルシア
FW 20 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
