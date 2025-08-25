[8.24 ラ・リーガ第2節](アノエタ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 14 久保建英

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 18 アマリ・トラオレ

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 23 ブライス・メンデス

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

[エスパニョール]

先発

GK 13 マルコ・ドミトロビッチ

DF 6 レアンドロ・カブレラ

DF 15 ミゲル・ラビオ

DF 22 カルロス・ロメロ

DF 23 オマル・エル・ヒラリ

MF 7 ハビ・プアド

MF 8 エドゥ・エスポジト

MF 10 ポル・ロサノ

MF 11 ペレ・ミジャ

MF 24 ティリス・ドラン

FW 9 ロベルト・フェルナンデス

控え

GK 1 アンヘル・フォルトゥノ

DF 2 ルベン・サンチェス

DF 4 パブロ・ラモン

DF 5 フェルナンド・カレロ

DF 12 ホセ・サリナス

DF 31 ロヘル・イノホ

MF 14 ラモン・テラッツ

MF 28 Rafel Bauzà

FW 16 ルカ・コレオショ

FW 17 ジョフレ・カレーラス

FW 19 キケ・ガルシア

FW 20 アントニウ・ロカ

監督

マノーロ・ゴンサレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります