板倉滉は負傷により欠場も…アヤックスがヘラクレス撃破、ヴェグホルストは第3節で今季3点目
エールディヴィジ第3節が24日に行われ、アヤックスはヘラクレスを2−0で下した。前節のゴー・アヘッド・イーグルス戦（2−2）で負傷交代していたアヤックス所属の板倉滉は、今節はメンバー外だった。
4年ぶりの覇権奪還を掲げてシーズンをスタートさせたアヤックスは、ここまでの2試合を1勝1分で終え、連勝スタートを逃している。今節は、2連敗と苦しいスタートとなったヘラクレスをホームに迎えた。
試合は31分、左サイドからカットインしたオスカル・グローフがワンツーからフィニッシュまで持ち込むと、ブロックされたこぼれ球をステフェン・ベルハイスが左足で蹴り込み、アヤックスが先手を取る。
後半へ折り返してからも、センターフォワードのヴァウト・ヴェグホルストが中心となり、アヤックスがゴールを脅かす場面をより多く作り出す。終盤に入った87分には、右サイドを抜け出したデイヴィ・クラーセンからの折り返しを受けたヴェグホルストが、右足で強烈なシュートを叩き込み、トドメを刺した。
試合はこのままタイムアップ。この結果、アヤックスは2試合ぶりの白星で今季のエールディヴィジ無敗をキープ。対するヘラクレスは、これで開幕3連敗となった。
次節、アヤックスは30日にフォレンダムと、ヘラクレスは29日にフローニンゲンと、それぞれ敵地で対戦する。
【スコア】
アヤックス 2−0 ヘラクレス
【得点者】
1−0 31分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）
2−0 87分 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
4年ぶりの覇権奪還を掲げてシーズンをスタートさせたアヤックスは、ここまでの2試合を1勝1分で終え、連勝スタートを逃している。今節は、2連敗と苦しいスタートとなったヘラクレスをホームに迎えた。
後半へ折り返してからも、センターフォワードのヴァウト・ヴェグホルストが中心となり、アヤックスがゴールを脅かす場面をより多く作り出す。終盤に入った87分には、右サイドを抜け出したデイヴィ・クラーセンからの折り返しを受けたヴェグホルストが、右足で強烈なシュートを叩き込み、トドメを刺した。
試合はこのままタイムアップ。この結果、アヤックスは2試合ぶりの白星で今季のエールディヴィジ無敗をキープ。対するヘラクレスは、これで開幕3連敗となった。
次節、アヤックスは30日にフォレンダムと、ヘラクレスは29日にフローニンゲンと、それぞれ敵地で対戦する。
【スコア】
アヤックス 2−0 ヘラクレス
【得点者】
1−0 31分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）
2−0 87分 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
【ゴール動画】腕章を巻くベルハイスが先制弾
先制はホームのアヤックス🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 24, 2025
10番グローフの仕掛けから
ベルフハイスがフィニッシュ💥
🏆 エールディヴィジ 第3節#アヤックス v #ヘラクレス
📺https://t.co/8tJ4ig5Ucp pic.twitter.com/6u9HOphU6i