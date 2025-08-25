福井県、岐阜県で最大震度3の地震 福井県・越前市、福井池田町、南越前町、越前町、岐阜県・揖斐川町
25日午前1時44分ごろ、福井県、岐阜県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福井県嶺北で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福井県の越前市、福井池田町、南越前町、それに越前町、岐阜県の揖斐川町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福井県
越前市 福井池田町 南越前町
越前町
□岐阜県
揖斐川町
■震度2
□福井県
福井市 大野市 勝山市
鯖江市 永平寺町
□岐阜県
岐阜山県市 本巣市
□石川県
白山市
■震度1
□福井県
あわら市 福井坂井市 敦賀市
福井美浜町
□岐阜県
大垣市 瑞穂市 海津市
岐南町 養老町 神戸町
輪之内町 安八町 大野町
岐阜池田町 高山市 恵那市
□石川県
小松市 加賀市 能美市
津幡町 七尾市
□富山県
南砺市
□長野県
飯田市
□愛知県
蒲郡市 一宮市 小牧市
稲沢市 愛西市 蟹江町
□滋賀県
長浜市 高島市 米原市
大津市 近江八幡市 東近江市
竜王町
□京都府
京丹後市 城陽市 京田辺市
宇治田原町
□大阪府
大阪平野区
□奈良県
宇陀市 斑鳩町 三宅町
広陵町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。