25日午前1時44分ごろ、福井県、岐阜県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福井県嶺北で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福井県の越前市、福井池田町、南越前町、それに越前町、岐阜県の揖斐川町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福井県
越前市　福井池田町　南越前町
越前町

□岐阜県
揖斐川町

■震度2
□福井県
福井市　大野市　勝山市
鯖江市　永平寺町

□岐阜県
岐阜山県市　本巣市

□石川県
白山市

■震度1
□福井県
あわら市　福井坂井市　敦賀市
福井美浜町

□岐阜県
大垣市　瑞穂市　海津市
岐南町　養老町　神戸町
輪之内町　安八町　大野町
岐阜池田町　高山市　恵那市

□石川県
小松市　加賀市　能美市
津幡町　七尾市

□富山県
南砺市

□長野県
飯田市

□愛知県
蒲郡市　一宮市　小牧市
稲沢市　愛西市　蟹江町

□滋賀県
長浜市　高島市　米原市
大津市　近江八幡市　東近江市
竜王町

□京都府
京丹後市　城陽市　京田辺市
宇治田原町

□大阪府
大阪平野区

□奈良県
宇陀市　斑鳩町　三宅町
広陵町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。