25日午前1時44分ごろ、福井県、岐阜県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福井県嶺北で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福井県の越前市、福井池田町、南越前町、それに越前町、岐阜県の揖斐川町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福井県

越前市 福井池田町 南越前町

越前町



□岐阜県

揖斐川町

■震度2

□福井県

福井市 大野市 勝山市

鯖江市 永平寺町



□岐阜県

岐阜山県市 本巣市



□石川県

白山市

■震度1

□福井県

あわら市 福井坂井市 敦賀市

福井美浜町



□岐阜県

大垣市 瑞穂市 海津市

岐南町 養老町 神戸町

輪之内町 安八町 大野町

岐阜池田町 高山市 恵那市



□石川県

小松市 加賀市 能美市

津幡町 七尾市



□富山県

南砺市



□長野県

飯田市



□愛知県

蒲郡市 一宮市 小牧市

稲沢市 愛西市 蟹江町



□滋賀県

長浜市 高島市 米原市

大津市 近江八幡市 東近江市

竜王町



□京都府

京丹後市 城陽市 京田辺市

宇治田原町



□大阪府

大阪平野区



□奈良県

宇陀市 斑鳩町 三宅町

広陵町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。