三笘薫の豪快ボレーはバー直撃、後半にPK獲得お膳立ても…エバートンがブライトンに完封勝利
[8.24 プレミアリーグ第2節 エバートン 2-0 ブライトン]
プレミアリーグは24日、各地で第2節を開催した。MF三笘薫が先発出場したブライトンは敵地でエバートンと対戦し、0-2で敗れて開幕2試合未勝利になった。
ブライトンは前半18分、GKバルト・フェルブルッヘンの蹴ったボールが相手最終ラインの背後に落ちる。これを三笘が収めてペナルティエリア内に入ると、バウンドするボールを上に高く蹴ってその場にストップ。追いかけてきた相手選手2人は勢いそのままゴール方向に走ったことで距離が空いた。そうしてシュートコースが生まれたところ、三笘がボールの落ち際を豪快ボレー。鋭いシュートがゴールに向かったが惜しくもクロスバーに嫌われた。
続く前半19分、MFヤンクバ・ミンテが相手との競り合いを制してペナルティエリア内に侵入。ゴール前に折り返して決定機を演出したが、FWダニー・ウェルベックへのパスがややマイナス気味になったことでウェルベックは体勢を崩しながらのシュートとなって枠には飛ばせなかった。
するとエバートンは前半23分、新加入MFジャック・グリーリッシュが左サイドを縦に仕掛けて最終ラインとGKの間に鋭いクロスを送り、MFイリマン・エンディアイェが合わせて先制ゴールを奪った。これが新スタジアムのオープニング弾となった。
追いかけるブライトンは前半38分、DFヤン・ポール・ファン・ヘッケがミドルレンジから右足を振り抜くも、相手選手をかすめたボールはポストに嫌われた。同45+1分にはビッグチャンス。MFマット・オライリーがDFジェームズ・ターコウスキーのバックパスをゴール前でカットして流し込むだけの状態になったが、シュートはGKジョーダン・ピックフォードに防がれて同点には至らなかった。
リードを保ったエバートンは後半7分、グリーリッシュの落としを受けたDFジェームズ・ガーナーが強烈なミドルシュートをゴール左下に突き刺して追加点。勝利に近づくゴールで2-0とした。
そうした中でブライトンは後半30分、三笘が左サイドからアウトサイドキックでクロスボールを送ると、ファーサイドで収めたミンテのシュートが相手DFの手に当たってPKを獲得。しかしウェルベックのキックはGKピックフォードに阻まれて点差を縮めることができなかった。ピックフォードはピッチ脇のボトルにキックデータを記した紙を巻きつけていることでも知られており、中継映像ではキック前に確認した様子が映されていた。
試合はそのまま終了し、エバートンが新スタジアムのリーグ戦初陣で快勝。ブライトンは新シーズンを1分1敗のスタートになった。
