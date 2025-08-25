「人間、歳を重ねるとふてぶてしくなる」毒義母が友人に暴言…家出嫁をめぐる修羅場は“まさかの展開”へ【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」で『戦国コミケ』や『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し続ける漫画家、横山了一さん(@yokoyama_bancho)。今回は、人気漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』について、作者の横山さんに制作秘話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、一人娘・リエの薬師寺家は、一見幸せなセレブ家庭に見えるが、シュウの浮気疑惑や義母との同居問題に耐えきれず、ユイは家を出る。義母・聡子はユイを連れ戻すべく、彼女の居所と思われる「毒山(ぶすやま)家」へ向かい、そこでユイの友人・マリンと対峙する。
話が進むにつれ存在感を増すユイの友人・マリンについて、横山さんは「僕の作品によく出てくる、きっぷのいいヤンキー女性キャラの集大成のような感じです。このタイプの子は、だいたい読者人気が高くなりますね」と語る。
■作者が語るキャラクターの深層
見どころの一つであるマリンと聡子の対決シーンについては、「ヤンキー相手にもまったく物怖じしない、聡子の狂気じみた一面を見せたいなと思いました。人間、歳を重ねるとこんなにふてぶてしくなるんだなと…」と、描写の意図を明かした。
ゴンについても、見た目はいかついが可愛らしい、というヤンキーキャラに近いイメージで描いたという。「作品ごとに微妙に違うんですけどね。序盤はあまりにクズ夫に描きすぎたな…とちょっと反省しています」と、キャラクター造形へのこだわりと自己評価を述べた。
徐々に崩壊していく薬師寺家。シュウと聡子はユイを取り戻せるのか。ぜひ『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を最初から読んで、その行方を確かめてほしい。
