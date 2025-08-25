◇ナ・リーグ パドレス5―1ドジャース（2025年8月23日 サンディエゴ）

パドレスを10日ぶりの単独首位に導いたのは先発左腕コルテスだ。トレード期限最終日の7月31日にブルワーズから移籍し、新天地で初勝利。「6回を投げて1安打無失点なら誰が相手でも気分がいい」と声を弾ませた。

前夜のダルビッシュを参考に大谷を3打席とも封じた。「彼は初回、大谷への初球にスイーパーを投げた。だから自分もカッターを投げた」。ストライクを先行させ最後はスイーパーで空振り三振。通算でも15打数2安打（打率.133）とした。「今日の勝因は球種のミックス。最高だった。初球からサンディエゴの観客は本当に大声援で凄かった」。昨季在籍したヤンキースではドジャースと激突したワールドシリーズ第1戦で延長10回にフリーマンに逆転サヨナラ満塁被弾。雪辱の快投にもなった。

打線は3安打で5得点。6四球のうち4つを得点につなげた効率的な攻撃にマイク・シルト監督は「我々は与えられたものを生かす野球ができている」と満足げだった。（笹田幸嗣通信員）