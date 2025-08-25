Ungridの2025秋冬ビジュアル公開♡自分らしく楽しむ新作スタイル

Ungrid（アングリッド）が2025年秋冬シーズンビジュアルを公開しました。テーマは「Core」。自分らしさを大切にする女性像を、スウェードやレザー、透け感のあるレースやチュールなどで表現。セットアップやアウターなど秋冬にぴったりの新作アイテムを取り入れたスタイリングが揃い、写真だけでなく撮り下ろし動画でも世界観を楽しめます♡

August：起毛感ベージュデニムで秋ムード



フロッキー加工を施したオリジナルデニムセットアップは、起毛感のあるベージュカラーで秋らしい温かみを演出。

インナーにはチュールレイヤードシャツを合わせ、素材感の重なりで抜け感をプラス。デイリーコーデにも取り入れやすく、季節の始まりを感じるスタイルです。

September：スウェード×レーシーでヘルシーコーデ



トレンドのスウェード調ブルゾンにレースブラウスを合わせたコーディネート。インディゴデニムで引き締め、レディライクとメンズライクをミックス。

柔らかい素材感とカラーのコントラストが、秋冬ならではの奥行きのあるスタイリングを作ります。

October～November：相反素材で旬のムード



フェイクムートンアウターにシアーレーススカートを合わせ、素材感の対比で新鮮な秋冬スタイルに。

さらに、目を引くイエローのシャギーコートやレッドニットドレス×ブルーデニムの組み合わせで、シーズンレスに楽しめるキャッチーなカラーリングも登場。

Ungrid秋冬で自由な自分らしさを楽しむ



Ungridの2025秋冬コレクションは、「自分らしく、自由に、豊かに」をコンセプトに、素材感やカラーで遊ぶ新作スタイルが目白押し。

スウェードやチュール、レザーなど相反する素材を組み合わせた抜け感スタイルや、目を引くカラーアイテムで秋冬の着こなしを格上げできます♡

写真や動画で世界観をチェックして、この秋冬のお気に入りコーデを見つけてください♪