プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキンソテー大葉トマトソース」 「豆苗とツナのマヨネーズ和え」 「ズッキーニとオクラのスープ」 の全3品。
トマトの赤、ナスの紫、豆苗、ズッキーニ、オクラの緑で、カラフルな食卓に。

【主菜】チキンソテー大葉トマトソース
大葉の爽やかさ、トマトの甘さと酸味がジューシィな鶏肉に見事にマッチ。付け合わせもソースも一つのフライパンで完結！

調理時間：25分
カロリー：524Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

鶏もも肉  1枚
  塩コショウ  少々
  小麦粉  少々
ナス  1~2本 オリーブ油  小さじ2
＜大葉トマトソース＞
  大葉  10枚
  トマト  (中)1個
＜調味料＞
  白ワイン  大さじ1
  しょうゆ  大さじ2
  みりん  大さじ2
  バター  5g

【下準備】

鶏もも肉は中央で2等分する。均一に火が通るよう、厚みのある部分は横に包丁を入れ、観音開きにする。塩コショウで下味をつけ、小麦粉を全体にまぶす。

ナスはヘタを取り、厚さ3cmの輪切りにする。＜大葉トマトソース＞の大葉は1cm角のザク切りにする。トマトはヘタをくり抜き、1cm角の角切りにする。

【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を入れ、中火で熱する。ナスを入れて両面を焼く。

2. 鶏もも肉は皮目を下にして並べ、こんがりした焼き色がついたらひっくり返し、両面を焼く。取り出して器にのせる。ナスは中心まで柔らかくなったら取り出し、鶏もも肉に添える。

鶏肉よりナスのほうが焼くのに時間がかかります。中央まで火が通るまでじっくり焼きましょう。
3. (2)のフライパンに、大葉とトマト、＜調味料＞の材料を入れ、中火にかける。ひと煮たちしたら、(2)の鶏もも肉とナスにかける。

【副菜】豆苗とツナのマヨネーズ和え
豆苗はサッとゆでると、甘みが増し、カサが減るのでたくさん食べることができます。

調理時間：15分
カロリー：150Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

豆苗  1パック ツナ  (ノンオイル缶)70g
玉ネギ  1/4個
  塩  少々
マヨネーズ  大さじ2
粗びき黒コショウ  少々
塩  少々

【下準備】

豆苗は根元を切り落とし、長さを半分に切る。熱湯でサッとゆで、ザルにとり水気をきる。冷めたら水気を絞る。

玉ネギは粗みじん切りにし、塩少々をまぶす。しんなりしたら水で塩を洗い流し、しっかり絞って水気をきる。

【作り方】

1. ボウルに豆苗と玉ネギ、ツナを入れる。マヨネーズ、塩と粗びき黒コショウを入れ、混ぜ合わせて器に盛る。

【スープ・汁】ズッキーニとオクラのスープ
ズッキーニとオクラの食感がおもしろい。夏野菜は温かいスープにすると体が冷えすぎずバランスが良くなります。

調理時間：15分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ズッキーニ  (中)1本   塩  少々
オリーブ油  小さじ2
オクラ  2~3本   顆粒スープの素  小さじ1
  水  300ml
  薄口しょうゆ  小さじ1
塩コショウ  少々

【下準備】

ズッキーニは端を切り落とし、1cm角のさいの目に切る。オクラはヘタを切り落とし、幅1cmに切る。

【作り方】

1. 小鍋にオリーブ油を入れ、中火にかける。ズッキーニを加え、塩少々を振って炒める。

2. (1)に＜調味料＞の材料を入れ、ひと煮たちさせる。オクラを加え、塩コショウで味を調えて器に注ぐ。

