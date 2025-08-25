大人がサマ見えする“黒色”！【無印良品】に行ったら探したい！「一軍アイテム」

夏はつい軽やかに見える明るい色の洋服を手に取りがちですが、大人がサマ見えを狙うなら黒もおすすめのカラー。上品で着回しやすいアイテムが充実している【無印良品】では、夏にぜひ取り入れたい黒アイテムが豊富にラインナップしています。どれも程よくきちんと感があって落ち着いたデザインなので、大人世代の「一軍アイテム」として大活躍しそう。

きちんと感とこなれ見えを狙える五分袖ブラウス

【無印良品】「なめらか リヨセル混五分袖ブラウス」\3,990（税込）

ゆったりとしたドルマンスリーブがこなれた雰囲気を感じさせるこちらのブラウス。襟元はすっきりしたスタンドカラーを採用し、シックで上品な顔まわりを演出。着丈は長すぎないので、アウトスタイルでもサマ見えが狙えます。公式サイトによると「軽やかな着心地となめらかな肌触りが特長」とのことで、オーバーシルエットも相まってリラクシーに着られそう。

控えめなフレアシルエットが上品なスカート

【無印良品】「なめらかニットフレアスカート」\4,990（税込）

凹凸のある編地がプリーツのように見えるニットスカート。広がりを程よくおさえたフレアシルエットで、大人世代が気負わず穿きやすいロングスカートです。立体感がある生地なので単調な印象にならず、シンプルなトップスと合わせても着映えを狙えます。セットアップ対応のセーターやカーディガンと合わせて、よりきれいめな雰囲気で着こなしてもGOOD。

ゆるっとしたシルエットがリラクシーなワンピ

【無印良品】「ふんわりしぼガーゼ ロングワンピース」\4,990（税込）

リラックス感のあるカフタンデザインのワンピースも、黒を選べばぐっとスタイリッシュな雰囲気で着こなせます。深めのVネックで抜け感を演出すれば、ロング丈でも重たく見えません。袖をまくればよりすっきりした印象に。「通気性のある二重ガーゼ生地を使用」（公式サイトより）しているので、熱がこもらず快適に着こなせそう。

深履きでシックに決まるフラットシューズ

【無印良品】「疲れにくい レザー深履きシューズ」\5,990（税込）

深めのアッパーや、マットな表面感が上品な印象のフラットシューズ。スタッフの@mujistaff.daimyoさんは「10足近くは買い替えてる」と、お気に入りの様子。つま先は細めのラウンドトゥとなっており、きれいめからカジュアルまで幅広い着こなしにマッチしそう。公式サイトによると「インソールの土踏まず部分が凸となっており、しっかり土踏まずをサポート」してくれるのだとか。履き心地の良さも同時に叶えてくれるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S