¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤ºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¡ßÄÞÀÚÃË¤ÎÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯!! vol.48¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÇÉ¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ×Ãí°Õ!¡Û
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤ºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ÈÄÞÀÚÃË¤µ¤ó¤¬7·î¤ÎÏ¢ºÜ¤ò·ãÏÀ¡ª
¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÎÇ³¤¨³Ì¡¢¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤Ìë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ù¤ÎÄÞÀÚÃË¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù!!
´õÂå¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬7·îÊ¬¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÏ¢ºÜ¤ò´Å¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿É¤¯ÈãÉ¾¡£
¡½º£²ó¤Î¡ÖÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯¡×¥Æ¡¼¥Þ¡½
Âè498ÏÃ ¼ê¤È¤Ê¤êÂ¤È¤Ê¤ê!!¤Î´¬¡Ê7·î7Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè499ÏÃ ¾¡¤Á³Î¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼!!¤Î´¬¡Ê7·î14Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè500ÏÃ ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè!!¤Î´¬¡Ê7·î28Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
¤¢¤é¤¹¤¸
À¤³¦Æ±»þ¸ÞÂç¹ï¡Ê¤´¤¿¤¤¤³¤¯¡Ë·èÀï¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¡õ¥°¥ì¡¼¥ÈÁÈ¡Ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º·¡ËVS¥¨¥¯¥µ¥Ù¡¼¥¿¡¼¡õ¥¬¥¹¥È¥Þ¥óÁÈ¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ËÂÐ·è¡£½éÂå¥°¥ì¡¼¥È¡Ê¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥«¥á¥Ï¥á¡Ë¤ä2ÂåÌÜ¥°¥ì¡¼¥È¡Ê¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸ÀÆ°¤ò¼¨¤¹3ÂåÌÜ¥°¥ì¡¼¥È¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Îµ»¤ò¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡ü¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤¡Ù¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¥ï¥±
ÄÞÀÚÃË¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÞ¡Ë¡¡¤³¤Î8·î¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂè499ÏÃ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¤Ë¤¯¤é¤ï¤»¤¿µ»¤Ï¡¢Á°¸åµÕ¤ÎÊÑ·Á¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥óIIÀ¤¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ç³¤¨³Ì¡Ê°Ê²¼¡¢Ç³¡Ë ¤½¤¦¤À¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¡¢ÁêÅöÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÎÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»þ·ÏÎó¤¬¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£º£¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥óIIÀ¤¡Ù¤è¤ê¤âÁ°¤Î»þÂå¤ÎÏÃ¤À¤â¤ó¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤Î¥°¥ì¡¼¥È¤Îº£²ó¤ÎÉ¬»¦µ»......¡£
Ç³¡¡¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥óIIÀ¤¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¸þ¤±¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬¾¯¤·¤º¤Ä´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ÎÀâÌÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£
ÄÞ¡¡¥°¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£»þ´ÖÄ¶¿Í¤¿¤Á¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤È¤â¤Ë¤Þ¤Àµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Æ¤¯¤ë3ÂåÌÜ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÊÏ¢ºÜ500ÏÃ¡Ë
Ç³¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¡ØIIÀ¤¡Ù¤È¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢¸ò¤ï¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡£¡ØIIÀ¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¼Â¸³Åª¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ï¢ºÜÃæ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤Ã¤¿¤·¡£
Ç³¡¡¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¡¢¡ØIIÀ¤¡Ù¤È¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ò¸ò¤ï¤é¤»¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ØIIÀ¤¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ê¤ó¤À¡¢º£¤Î¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØIIÀ¤¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Á¤Å¤±¤¿¤¤¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
ÄÞ¡¡¡ØIIÀ¤¡Ù¤Î¹ÎÄê¤À¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤ÎÉ¬Á³À¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¹ÎÄê¤¹¤ë¡£
ÄÞ¡¡ÀµÄ¾¡¢¡ØIIÀ¤¡Ù¤Ï¡¢2¤Á¤ã¤ó¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
Ç³¡¡PRIDE¤È¤«¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¤Îº¢¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬Áí¹ç¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÂçÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿Âç²ñ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ÃöÌÚ¤Î»Ø´ø¤Ç¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤È¡¢¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù(2005Ç¯)¡£
Ç³¡¡¿·Æü¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¤¢¤ì¤ò¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡© ·Ð±Ä¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¶À¤¡Ù¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÄÞ¡¡¡Ø¶À¤¡Ù¤¬½µ¥×¥ì¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡Ê1998Ç¯¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¡²è²È¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂ³ÊÔ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤Ç¤â¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤À¤±¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿·ºî¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤¬ºÆ·ëÀ®¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾®Á¬²Ô¤®¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¡Ö¿·¶Ê¤Ï¤¤¤¤¤«¤é²û¥á¥í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤¬¤³¤ì¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¶À¤¡Ù¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
Ç³¡¡Éüµ¢¤·¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¡ÖÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ò¤ä¤ë¤È¤«¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¤«¤â¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤Êª¸ì¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç³¡¡¤³¤Ã¤Á¤â²û¥á¥í¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¡¢Ëè½µ¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢Æ±¤¸´¶³Ð¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄÞ¡¡¤½¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡º£¤âÀèÀ¸¤äÄ¶¿Í¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤òËÂ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²áµî¤Î¿´»Ä¤ê¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤â²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£
ÄÞ¡¡¤¦¤ó¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¶À¤¡Ù¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¤â²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤ÍýÍ³¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÍ¤é¤â¤µ¡¢50Âå¤È40Âå¤Ç¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÄÞ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç³¡¡¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤Á¤í¤ó²æ¡¹¤ÎÂçÀèÇÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤êÄ¾¤¹¡ª ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢º£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¡Ø¶À¤¡Ù¤òÆþ¤ì¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢´õË¾¤Ç¤¹¤è¡ª
¡üÇ³¤¨³Ì¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½éÄ©Àï¡ª
ÄÞ¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´Ø·¸¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©
Ç³¡¡¤¨¡© ¤¢¡¢¤¦¤ó¡¢9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Î89´¬¤È90´¬¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤¬¡¢YouTube¤Î¡Ö½µ¥×¥ìChannel¡×¤Ç¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÆü¡Ú8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0»þÍ½Äê¡Û¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡£
ÄÞ¡¡¤Ø¤¨¡ª ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ç³¡¡¤½¤Î2ºý¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Îµ°À×¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾À¸¤òÄÉ¤¦ÆâÍÆ¤ÎÆ°²è¤Ê¤Î¡£
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö½µ¥×¥ìChannel¡×¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥óÌò¤Î³áÍµµ®¤µ¤ó¡¢²»³Ú¤ÏAPAZZI¤µ¤ó¤È¹ë²Ú¥Á¡¼¥à¤ÇÀ½ºî
¨¡¨¡Ç³¤¨³Ì¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¤½¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¨¡¨¡
ÄÞ¡¡¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª T¤µ¤ó¡¢Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ÎJ-WAVE¤Î¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÏ¯ÆÉ¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
Ã´ÅöÊÔ½¸T¡¡¤Ï¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎËÑëÄ¡Ê¤Ü¤¯¤È¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿´¶¤¸¤ÈÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Ç³¡¡¤¦¤ó......¤·¤«¤·¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÞ¡¡¤¨¡¢²¿¤¬¡©
Ç³¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´°àú»ÏÁÄÄ¶¿Í¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡ËÊÔ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ëËÍ¤Î¸å¤í¤Ë¡¢T¤µ¤ó°Ê³°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£7¡¢8¿Í¤Ë¸«Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤µ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£
ÄÞ¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡£
Ç³¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢X¤Ë¡Ö¤¹¤²¤¨Èè¤ì¤¿¡×¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅèÅÄÀèÀ¸¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¥ê¥×¤ò¤¯¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÞ¡¡¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ö¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÅèÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦
Ç³¡¡¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î´Ö¡¢ÀÎ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ°û¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤È¤ÏÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡Ê»Å»ö¤ò¡ËÎ®¤¹¤À¤±¤À¤Ê¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Í¡£
Ç³¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¡¢¤³¤Î´Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¡Ø¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Îµ°À×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±ÇÁü¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÏ¿¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤¨¡¢²¿¤½¤Î»Å»ö¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤Ë¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¡£
ÄÞ¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
Ç³¡¡¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÉÝ¤¤¤È»×¤¦»Å»ö¤¬3³ä¤¯¤é¤¤¸º¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë
Ç³¡¡¤Ç¤â¡¢50¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¡£Á°¤ÎÈÕ¤ËÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¤¹¤´¤¤Îý½¬¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤À¤ä¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ì¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤È°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤êÄ¾¤¹¤ó¤À¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡£T¤µ¤ó¤â¡¢¥×¥í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÍê¤á¤ÐÌµÆñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç³¤¨³Ì¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶¤¸¤¬¡£
ÄÞ¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶¤¸¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ä°¤¤¤¿¿Í¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤í¤¦¡¢¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È......¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢½ý¤Ä¤«¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤àÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¤Í¤¨¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤¢¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤Ê¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢º£ÅÙJ-WAVE¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØBEFORE DAWN¡Ù¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÇÅèÅÄÀèÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡£
ÄÞ¡¡¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ç³¡¡¤¦¤ó¡¢¤Þ¤À¼ýÏ¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÆü¡×¤Î8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤È¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î26:30¤«¤é2²óÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÇ³¤¨³Ì¡ÊMOEGARA¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤¿¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃøºî¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡Ø¤³¤ÎÌ£¤â¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡£·²ÁüWeb¤Ç¤Ï¡ÖÅòÉÛ±¡µª¹Ô¡×¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØGetNavi web¡Ù¤Ë¤Æ¥³¥é¥à¡Ö¤â¤Î¸ì¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ØBEFORE DAWN¡Ù(J-WAVE¡¢Ëè½µ²ÐÍË26:30¡Á27:00)¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡üÄÞÀÚÃË¡ÊTSUMEKIRIO¡Ë
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤Ìë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ù(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¡¢Æ±ºî¤¬²ìÍè¸¿Í¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤â±äÄ¹¥Ê¥ê¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¸áÁ°»°»þ¤Î²½¾Ñ¿å¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Web¤Ç¡Ø²£´é¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¡¡ÁÄÞ ÀÚÃË¤Î½õ¼êÀÊ¥É¥é¥¤¥ÖÉºÎ®¡Á¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼Úå¤Ç¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤¬Ê¸¸Ë²½¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¼Ò¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ê¼¸Ë¿µ»Ê¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂç´î¡¡©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò