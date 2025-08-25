º´Ìî³¤½®¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤â¡ÄÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¾º³ÊÁÈ¥±¥ë¥ó¤ËÇÔ¤ì¥Ö¥ó¥Ç¥¹¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¥±¥ë¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤¬¿ë¤Ë³«Ëë¡£ºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò6°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢º£µ¨¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡ËÍ½Áª¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Çºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô²¦¼Ô¤Î¥±¥ë¥ó¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´Ìî³¤½®¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ß¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ËÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£60Ê¬¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥Ö¥í¥ó¥»¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¡¼¥Ù¥ë¤¬¥ä¥¯¥Ö¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¼ç¿³¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¥Þ¥¤¥ó¥ÄÂ¦¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥±¥ë¥óÂ¦¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼éÈ÷°ìÊÕÅÝ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤âºî¤ê½Ð¤¹¡£82Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤«¤é¡¢¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥ô¥£¥É¥Þ¡¼¤Ë·èÄêµ¡¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢90Ê¬¤Ë¥±¥ë¥ó¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¥ë¥«¡¦¥ô¥¡¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼¤¬Æ¬¤Ç¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¤ë¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥±¥ë¥ó¤ËÉé½ý¼Ô¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þÅª¤Ë10¿ÍÂÐ10¿Í¤Î¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾º³ÊÁÈ¤Î¥±¥ë¥ó¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏECLÍ½Áª¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥êÀï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º´Ìî¤ÏÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï28Æü¤ËECLÍ½Áª¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£°ìÊý¡¢¥±¥ë¥ó¤Ï31Æü¡¢¼¡Àá¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡0¡Ý1¡¡¥±¥ë¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡90Ê¬¡¡¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼¡Ê¥±¥ë¥ó¡Ë
