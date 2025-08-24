日本人3選手出場のNECが開幕3連勝！　FW陣は無得点も、佐野航大がフル出場継続

エールディヴィジ第3節が行われ、日本人3選手が所属するNECはNACと対戦した。



NECは開幕から5−0、4−1と勝利を収め、好調をキープ。第1節では小川航基、第2節には塩貝健人がそれぞれ2ゴールを挙げる活躍を披露。さらに佐野航大はフル出場を続け、日本人選手が躍動している。



第3節NAC戦では、小川と佐野がスターティングメンバーに名を連ね、塩貝はベンチから出番を待つことに。前半の立ち上がりにチャロン・チェリーのPKで先制すると、47分にバサル・オナルが追加点。ホームのNECが優位に試合を進めていく。



すると71分、NECは小川に変えて塩貝を投入。攻撃陣にフレッシュなメンバーを加え、さらなるリードを狙いに行くと、78分に勝利を手繰り寄せる3点目をゲット。試合はこのまま終了し、NECが3−0で完勝。佐野はリーグ戦3試合続けてのフル出場となった。



NECは次節、31日にフォルトゥナ・シッタートと対戦する。



【スコア】

NEC 3−0 NAC



【得点者】

1−0 8分 チャロン・チェリー（NEC）

2−0 47分 バサル・オナル（NEC）

3−0 78分 ヴィトー・ファン・クローイ（NEC）