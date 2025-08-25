【ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン くまのプーさん ガチャコレクション】 開発・発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2025年8月上旬 価格：1回400円 サイズ：約35～44mm

タカラトミーアーツより、8月上旬に発売されたガチャ「ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン くまのプーさん ガチャコレクション」。こちらは、実際に販売されている「ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン」のくまのプーさんの商品をミニチュア化したものだ。

「モチーフ型クッション＆ブランケット付き4WAYソファーベッド」と「ふかふかビッグクッション」、「座って積んでうたた寝て。クッション3個セット」、「キャラクターイメージのミニテーブル」という4つのアイテムがピックアップされているが、いずれも精巧に再現されている。

モデルとなったアイテムはベルメゾンのディズニーファンタジーショップで販売中

モチーフ型クッション＆ブランケット付き4WAYソファーベッド

こちらの「モチーフ型クッション＆ブランケット付き4WAYソファーベッド」は、4段階リクライニングのソファーベッドとそれに付属しているクッションとブランケットをモチーフにしたガチャだ。こちらのアイテム自体はリクライニングなどで可動することはできないが、見た目は本物そのままである。

くまのプーさんらしいカラーリングである、イエローとレッドがベースになっている。付属しているクッションとブランケットも、それぞれ丸太とはちみつという作品のイメージそのままになっているところが面白い。色合いも鮮やかで、楽しい気分にさせてくれるアイテムだ。

まるで本物！？

これはガチャだがリアルな家具も欲しくなりそう

ソファーの柔らかそうな見た目も再現されている

これ自体は角度を変えることはできない

カラーリングだけではなく、よく見るとくまのプーさんのイラストやロゴマークもしっかりとプリントされているところが可愛らしい。家庭の環境などで本物の家具はなかなか買えないという人も、これぐらいの小さいサイズならどこでも飾っておけるのは嬉しい。

プーさんの姿もしっかり描かれている

ロゴマークと一緒にハチの姿も！

ふかふかビッグクッション

こちらの「ふかふかビッグクッション」は、キャラクターの膝の上で座っているような気分が味わえるクッションをモチーフにしたガチャだ。全体的な色合いも、くまのプーさんの黄色い体と赤いシャツの色を組み合わせたものになっている。

よくよく見ると、クッション自体がプーさんが足を広げたような形になっているところが面白い。これ自体に座ることはできないが、手のひらの上に乗せて眺めているだけで、どんな感じでリラックスできるのかいろいろと妄想が膨らんでいきそうだ。

一見すると普通のクッションのようだ

横から見ると足の形になっているのがわかる

クッションの縫い目も再現されている

シワなども造形も素晴らしい

いわゆるお尻にあたる部分には、ズボンの縫い目がほつれたようなマークがプリントされている。これは、元々くまのプーさん自体がぬいぐるみで、それを再現しているからだ。それとは別に、顔が描かれたマークが付けられているところもポイントである。

縫い目の糸がほつれたような絵がプリントされている

プーさんの顔が描かれたマークも付けられている

座って積んでうたた寝て。クッション3個セット

こちらの「座って積んでうたた寝て。クッション3個セット」は、タイトルにもあるように3つのクッションがセットになってくまのプーさんの形を再現したものを、そのままの見た目でミニチュア化したものだ。本物はそれぞれ別々に使用することができるが、こちらのガチャでは一体化しており外すことはできない。その分、パーツをなくしてしまうといった心配も不要だ。

オリジナルの商品がいまいちどんなものなのかイメージが付きにくいかもしれないが、簡単にいうと綿がたくさん詰め込まれた顔型のクッションと、ふたつのビーズクッションがセットになったものである。それらを積み重ねることで、このガチャのような姿になるというわけだ。

クッションでくまのプーさんの姿を再現

このガチャ自体はクッションのような素材ではない

見た目もリアルだ

どこから見てもキャラの雰囲気が良く出ている

ほかのアイテムと同様に、こちらのガチャでもそれぞれのクッション部分に細かい図柄がプリントされている。例えば、一番ベースとなる大きなビーズクッション部分には、糸がほつれたような絵やはちみつポットが描かれている。

はちみつポットがプリントされている

糸がほつれているが、あくまでもそういうデザインだ

キャラクターイメージのミニテーブル

こちらの「キャラクターイメージのミニテーブル」は、くまのプーさんをイメージしたミニテーブルを再現したガチャだ。オリジナルの商品としては、本やリモコンなどのちょっとした小物類を中に入れておける小ぶりなテーブルである。

全体的なデザインとしては、くまのプーさんに登場するはちみつポットがモチーフになっている。天板部分はテーブルになっており、こちらもはちみつが溶けたような形になっているのがユニークだ。カラーリングも黄色と茶色のナチュラルな色合いで、ポップでかわいらしい。

はちみつポットをテーブルにしたようなデザインだ

本物ではこのスペースに小物を入れておくことができる

はちみつがしたたり落ちるようなデザインになっている

色合いもかわいい

テーブルにもなる天板部分には、くまのプーさんのほか、ピグレットとティガー、イーヨーの姿も描かれている。ちょうど先頭にいるプーさんの先に道標が立てられており、どこかに出かけるときの姿を再現しているかのようだ。

テーブル部分を上から見たところ

側面にはミツバチの姿が描かれている

こちらでご紹介してきた「ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン くまのプーさん ガチャコレクション」は、8月上旬から順次発売されている。ミニチュアながら、本物の家具と比較しても遜色ない出来栄えになっている。特にくまのプーさんのファンなら全部集めたくなりそうだが、見つけたときはなくなる前にコンプリートを目指そう。

(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(C)SENSHUKAI CO.,LTD.