¤½¤Î¸ª¤³¤ê¡¦¼ó¤ÎÄË¤ß¡Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¡Ù¤¬¸¶°ø¤«¤â¡©º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯
¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢ÎäË¼¤ò¤¤«¤»¤¿¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¼ó¤ä¸ª¤Þ¤ï¤ê¤¬¤³¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¡ÖÊâ¤¯À°ÂÎ kef i¡×ÂåÉ½¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¡¢Ç½À¥Àé·Ã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤â¤½¤â¼ó¡¦¸ª¤ÏÂ¾¤Î¾ì½ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ÚÆù¤¬Çö¤¤¤³¤È¤ÇÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢Îä¤¨¤Æ·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼ó¤³¤ê¡¦¸ª¤³¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòº£ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤¬¸¶°ø¤Ç¤âÆ±¤¸Í×°ø¤Ç¼ó¡¦¸ª¤³¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ó¤ËÉé²Ù¤¬⁉
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄ¹»þ´Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ
°ìÈÌÅª¤ËÆ¬¤¬Àµ¾ï¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢4¡Á6Ô¤ÎÉé²Ù¤¬¼ó¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤¬Á°¤Ë15ÅÙ·¹¤¯¤À¤±¤Ç2¡Á3ÇÜ¤Î12Ô¡¢60ÅÙ·¹¤¯¤È¤Ê¤ó¤È27Ô¤Ë¡£Æ¬¤¬Á°·¹¤·¤Æ¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤Î¶ÚÆù¤¬¤Ò¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍèÁ°Â¦¤Ë¾¯¤·¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¼ó¤Î¹ü¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¡×¤Ë¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤«¤â⁉ ¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
ÊÉ¤Ë¤«¤«¤È¡¢¤ª¤·¤ê¡¢¸ª¡¢Æ¬¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©¤Æ¤ë¡©
ÊÉ¤ËÎ¾Â¤Î¤«¤«¤È¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ª¤·¤ê¡¢¸ª¡¢Æ¬¤¬¼«Á³¤ÈÊÉ¤Ë¤Ä¤¯¤«¤ò³ÎÇ§¡£ËÜÍè¡¢¸åÆ¬Éô¤ÏÇØÃæ¤è¤ê¤â¾¯¤·¸å¤í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àµ¾ï¡£Æ¬¤¬ÊÉ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¥«¡¼¥Ö¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£
5ÉÃ¤«¤±¤ÆÂ©¤òµÛ¤¨¤ë¡©
¼ó¤Î¹ü¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ª¤¬ÆâÂ¦¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Âç¶»¶Ú¤Ê¤É¸ÆµÛ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Õ¤À¤ó¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ5 ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÂ©¤òµÛ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ó¤Î°ÌÃÖ¤¬Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¾å¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¼ó¡¦¸ª¤³¤ê¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Ç½À¥Àé·Ã¤µ¤ó
À°ÂÎ»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡£¡ÖÊâ¤¯À°ÂÎ kefi¡×ÂåÉ½¡£´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¡£°åÎÅ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤º¤ËÂÎ¤ò¤è¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Å¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Á¤£¤æ¤é¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò³ÎÎ©¡£ËÜ¼Á¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎÏÀ¤ÏÇ¯Îð¤äÊ¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø1Æü1 Ê¬¤Ç¿ÈÂÎ¤¬À°¤¦ ¼ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£