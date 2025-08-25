クリアクリーン×名探偵コナン♡数量限定コラボパッケージ登場

花王のオーラルケアブランド「クリアクリーン」から、ファン待望の「名探偵コナン」コラボパッケージが登場します。江戸川コナン、怪盗キッド、灰原哀、安室透の4キャラクターが描かれた特別デザインで、8月30日より全国発売（※25日出荷開始）。フレーバーはエクストラフレッシュ、ピュアミント、マイルドシトラスの3種類。歯磨きタイムがもっと楽しくなる、数量限定の特別なラインアップです。

魅力あふれるコラボパッケージ

コナンと仲間たちがパッケージに登場する今回の限定コラボ。

ファンの心をくすぐる全3種類の香味は、すっきり爽快な「エクストラフレッシュ」、やさしい清涼感の「ピュアミント」、ほんのり甘さを感じる「マイルドシトラス」。

120g入りで、毎日のケアをしながらお気に入りキャラクターと一緒に過ごせます。殺菌剤配合で口臭や歯肉炎を予防できるのも嬉しいポイントです。

秋限定♡ルルルン 金木犀の香りで叶えるしっとり透明感ケア

キャンペーンで豪華プレゼントも

名探偵コナン オリジナルグッズが当たる！「名探偵コナン コラボパッケージを買って応募」

発売を記念して3つの特別キャンペーンを実施。

対象商品購入で応募できるオリジナルQUOカードやアクリルグッズ、SNS応募で当たるビッグサイズクッション、さらに謎解きクイズ参加でコラボパッケージとカタログギフトが当たるチャンスも！

名探偵コナン ビッグサイズクッションが当たる！「SNSフォロー＆リポストで応募」

クリアクリーンNEXDENT 名探偵コナン コラボパッケージ＋ごちそうカタログギフトが当たる！「謎解きクイズに答えて応募」

応募期間は8月20日から順次スタート。コナンファンならぜひチェックしておきたい内容です♪

毎日の歯磨きをコナンと一緒に♡

「クリアクリーンNEXDENT」と「名探偵コナン」が初めてタッグを組んだ今回の限定アイテム。

3種類の香味展開でお口を爽快にケアしながら、デザインはコレクションとしても楽しめます。さらに豪華プレゼントキャンペーンも用意されているので、この機会を逃さずにチェックしてみてください。

毎日の習慣に楽しさをプラスして、笑顔もすっきりキープしましょう。