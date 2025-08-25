クリアクリーン×名探偵コナン♡数量限定コラボパッケージ登場
花王のオーラルケアブランド「クリアクリーン」から、ファン待望の「名探偵コナン」コラボパッケージが登場します。江戸川コナン、怪盗キッド、灰原哀、安室透の4キャラクターが描かれた特別デザインで、8月30日より全国発売（※25日出荷開始）。フレーバーはエクストラフレッシュ、ピュアミント、マイルドシトラスの3種類。歯磨きタイムがもっと楽しくなる、数量限定の特別なラインアップです。
魅力あふれるコラボパッケージ
コナンと仲間たちがパッケージに登場する今回の限定コラボ。
ファンの心をくすぐる全3種類の香味は、すっきり爽快な「エクストラフレッシュ」、やさしい清涼感の「ピュアミント」、ほんのり甘さを感じる「マイルドシトラス」。
120g入りで、毎日のケアをしながらお気に入りキャラクターと一緒に過ごせます。殺菌剤配合で口臭や歯肉炎を予防できるのも嬉しいポイントです。
キャンペーンで豪華プレゼントも
名探偵コナン オリジナルグッズが当たる！「名探偵コナン コラボパッケージを買って応募」
発売を記念して3つの特別キャンペーンを実施。
対象商品購入で応募できるオリジナルQUOカードやアクリルグッズ、SNS応募で当たるビッグサイズクッション、さらに謎解きクイズ参加でコラボパッケージとカタログギフトが当たるチャンスも！
名探偵コナン ビッグサイズクッションが当たる！「SNSフォロー＆リポストで応募」
クリアクリーンNEXDENT 名探偵コナン コラボパッケージ＋ごちそうカタログギフトが当たる！「謎解きクイズに答えて応募」
応募期間は8月20日から順次スタート。コナンファンならぜひチェックしておきたい内容です♪
毎日の歯磨きをコナンと一緒に♡
「クリアクリーンNEXDENT」と「名探偵コナン」が初めてタッグを組んだ今回の限定アイテム。
3種類の香味展開でお口を爽快にケアしながら、デザインはコレクションとしても楽しめます。さらに豪華プレゼントキャンペーンも用意されているので、この機会を逃さずにチェックしてみてください。
毎日の習慣に楽しさをプラスして、笑顔もすっきりキープしましょう。