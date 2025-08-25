Ý¯ºä46¡¢¡È¤Û¤ÜMC¤Ê¤·¡É¤Î2»þ´Ö40Ê¬¡¡°µÅÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËBuddiesÇ®¶¸
¡¡Ý¯ºä46¤¬24Æü¡¢¡Ö5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Î2»þ´Ö40Ê¬¤Ï¡È¤Û¤ÜMC¤Ê¤·¡É¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÄ©ÀïÅª¤Ê¹½À®¤Ç¡¢Buddies¡ÊÝ¯ºä46¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤Û¤ÜMC¤Ê¤·¡É¤Î°µÅÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿Ý¯ºä46
¡¡ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦¹Åç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç6¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢7·î24Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à3¸ø±é¡¢¤µ¤é¤Ë8·î23Æü¡¦24Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå2¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£Âçºå¸ø±é¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç·×8Ëü¿Í¡¢Á´11¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¡ÖOverture¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤ÊBGM¤Ë¾è¤»¤ÆÆ£µÈ²ÆÎëÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È»³ºêÅ·Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£»³ºê¤¬¡ÖBuddies¡¢½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡ª¡¡µþ¥»¥é¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ£µÈ¡õ»³ºê¤¬ÀèÆ³¤¹¤ë¡ÖAddiction¡×¤ÇËë³«¤±¡£Â³¤¯¡ÖÈ¾¿®È¾µ¿¡×¡ÖStart over!¡×¤È½øÈ×¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤Ç¾ö¤ß³Ý¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤¬¡ÖÝ¯ºä46¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Ã»¤¤MC¤ò¶´¤ó¤À¸å¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡ÖÍò¤ÎÁ°¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¤¬¥À¡¼¥¯¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿»°´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖNightmare¾É¸õ·²¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î³¸¤Î¾å¡×¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¡£¡ÖÎ®¤ìÃÆ¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿Ç÷ÎÏ¤Î±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡ÖMake or Break¡×É½Âê¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»³²¼Æ··î¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤«¤é¤Ï¡¢»°´üÀ¸¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡¢Æó´üÀ¸¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥À¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¿¿²Æ¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤Ç¤ÏÂ¼°æÍ¥¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Âç±àÎè¡¢¼é²°ÎïÆà¡¢¸þ°æ½ãÍÕ¡¢Â¼»³Èþ±©¤¬¥¥å¡¼¥È¤ËÌöÆ°¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆó´üÀ¸¶Ê¡ÖÌæÇòÄ³¤¬³Î¤«Èô¤ó¤Ç¤¿¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥¹¥«¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È°áÁõ¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡£Â³¤¯¡Ö¥É¥í¡¼¥óÀû²óÃæ¡×¤Ç¤ÏÆó´üÀ¸¤¬¥Õ¥í¡¼¥È¤ÇµÒÀÊ¤ò½ä¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¡£
¡¡»°´üÀ¸¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÄÁÒÎïÆà¤¬½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÎø°¦ÌµÁÐ¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö²Æ¤Î¶áÆ»¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¡¢4·î¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿»Í´üÀ¸¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Àè·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢½é¤Î»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÈäÏª¤·¡¢½é¡¹¤·¤µ¤ÈÀª¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶öÁ³¤ÎÅú¤¨¡×¡ÖTOKYO SNOW¡×¡ÖNothing Special¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬Â³¤¤¤¿¸å¡¢Â³¤¯¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤é»Í´üÀ¸¤â¹çÎ®¡£ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Í´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFirst Showcase¡×¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÂçÉñÂæ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹Íþ²Ö¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿BACKS¶Ê¡Ö¹Á¶è¥Ñ¥»¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢12th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£Â³¤¯¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÊª¤Î¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÐ¾ì¸å¤ÏMV¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡È¤ì¤Ê¤¡Ë¤¡É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¢£ËÜÊÔ¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î2»þ´Ö40Ê¬
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ØÆÍÆþ¡£»³ºê¤¬¡ÖBuddies¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¢¤ª¤Ã¤¿¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¡¢»³²¼¤¬¡Öµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡Ö¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤Ë¡£¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼õ¤±¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Ç¡¢ÅÜ¤È¤¦¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¡£ºÇ¿·¤Î12th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖMake or Break¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅªÌî¤¬¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖMake or Break¡×¤È·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÊü¤Á¡¢´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤Û¤ÜMC¤Ê¤·¡ÉÌó2»þ´Ö40Ê¬¤ÎËÜÊÔ¤Ï½ªËë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ÆºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÖBuddies¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤Î¸µ¤Ø¡£¤³¤³¤ÇËÜÆü2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMC¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Í´üÀ¸¤Î¾¡Ëô½Õ¡¢»°´üÀ¸¤ÎÅªÌî¡¢Æó´üÀ¸¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²þÌ¾¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Á°¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ý¯ºä¤Î¿§¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿§¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¡¢Ý¯ºä¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£¤ÎÝ¯ºä46¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤Ç¤â¡ÈºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÈÝ¯ºä46¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¤ÆºÇ¹â¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Âç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸å¡¢¡ÖBuddies¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤Ç±þ¤¨¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÌó3»þ´Ö10Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÆÍÇ¡±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£10·î29Æü¤Ë13th¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó´¿À¼¤¬µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£Ç®µ¤¤È¶Ã¤¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎËë¤ÏÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ê8·î24Æü¸ø±é¡Ë
1.Addiction
2.È¾¿®È¾µ¿
3.Start over!
4.Íò¤ÎÁ°¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê
5.Nightmare¾É¸õ·²
6.¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î³¸¤Î¾å
7.Î®¤ìÃÆ
8.¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë
9.¼«¶È¼«ÆÀ
10.¿¿²Æ¤ÎÂçÅýÎÎ
11.ÌæÇòÄ³¤¬³Î¤«Èô¤ó¤Ç¤¿
12.¥É¥í¡¼¥óÀû²óÃæ
13.Îø°¦ÌµÁÐ
14.²Æ¤Î¶áÆ»
15.»à¤ó¤À¤Õ¤ê
16.¶öÁ³¤ÎÅú¤¨
17.TOKYO SNOW
18.Nothing Special
19.I want tomorrow to come
20.¹Á¶è¥Ñ¥»¥ê
21.UDAGAWA GENERATION
22.²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©
23.¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©
24.¾µÇ§Íßµá
25.Make or Break
EN1.Buddies
EN2.Ý¯ºä¤Î»í
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤Û¤ÜMC¤Ê¤·¡É¤Î°µÅÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿Ý¯ºä46
¡¡ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦¹Åç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç6¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢7·î24Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à3¸ø±é¡¢¤µ¤é¤Ë8·î23Æü¡¦24Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå2¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£Âçºå¸ø±é¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç·×8Ëü¿Í¡¢Á´11¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤¬¡ÖÝ¯ºä46¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Ã»¤¤MC¤ò¶´¤ó¤À¸å¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡ÖÍò¤ÎÁ°¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¤¬¥À¡¼¥¯¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿»°´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖNightmare¾É¸õ·²¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î³¸¤Î¾å¡×¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¡£¡ÖÎ®¤ìÃÆ¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿Ç÷ÎÏ¤Î±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡ÖMake or Break¡×É½Âê¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»³²¼Æ··î¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤«¤é¤Ï¡¢»°´üÀ¸¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡¢Æó´üÀ¸¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥À¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¿¿²Æ¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤Ç¤ÏÂ¼°æÍ¥¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Âç±àÎè¡¢¼é²°ÎïÆà¡¢¸þ°æ½ãÍÕ¡¢Â¼»³Èþ±©¤¬¥¥å¡¼¥È¤ËÌöÆ°¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆó´üÀ¸¶Ê¡ÖÌæÇòÄ³¤¬³Î¤«Èô¤ó¤Ç¤¿¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥¹¥«¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È°áÁõ¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡£Â³¤¯¡Ö¥É¥í¡¼¥óÀû²óÃæ¡×¤Ç¤ÏÆó´üÀ¸¤¬¥Õ¥í¡¼¥È¤ÇµÒÀÊ¤ò½ä¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¡£
¡¡»°´üÀ¸¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÄÁÒÎïÆà¤¬½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÎø°¦ÌµÁÐ¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö²Æ¤Î¶áÆ»¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¡¢4·î¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿»Í´üÀ¸¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Àè·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢½é¤Î»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÈäÏª¤·¡¢½é¡¹¤·¤µ¤ÈÀª¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶öÁ³¤ÎÅú¤¨¡×¡ÖTOKYO SNOW¡×¡ÖNothing Special¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬Â³¤¤¤¿¸å¡¢Â³¤¯¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤é»Í´üÀ¸¤â¹çÎ®¡£ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Í´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFirst Showcase¡×¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÂçÉñÂæ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹Íþ²Ö¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿BACKS¶Ê¡Ö¹Á¶è¥Ñ¥»¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢12th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£Â³¤¯¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÊª¤Î¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÐ¾ì¸å¤ÏMV¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡È¤ì¤Ê¤¡Ë¤¡É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¢£ËÜÊÔ¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î2»þ´Ö40Ê¬
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ØÆÍÆþ¡£»³ºê¤¬¡ÖBuddies¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¢¤ª¤Ã¤¿¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¡¢»³²¼¤¬¡Öµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡Ö¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤Ë¡£¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼õ¤±¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Ç¡¢ÅÜ¤È¤¦¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¡£ºÇ¿·¤Î12th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖMake or Break¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅªÌî¤¬¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖMake or Break¡×¤È·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÊü¤Á¡¢´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤Û¤ÜMC¤Ê¤·¡ÉÌó2»þ´Ö40Ê¬¤ÎËÜÊÔ¤Ï½ªËë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ÆºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÖBuddies¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤Î¸µ¤Ø¡£¤³¤³¤ÇËÜÆü2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMC¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Í´üÀ¸¤Î¾¡Ëô½Õ¡¢»°´üÀ¸¤ÎÅªÌî¡¢Æó´üÀ¸¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²þÌ¾¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Á°¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ý¯ºä¤Î¿§¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿§¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¡¢Ý¯ºä¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£¤ÎÝ¯ºä46¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤Ç¤â¡ÈºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÈÝ¯ºä46¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¤ÆºÇ¹â¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Âç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸å¡¢¡ÖBuddies¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤Ç±þ¤¨¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÌó3»þ´Ö10Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÆÍÇ¡±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£10·î29Æü¤Ë13th¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó´¿À¼¤¬µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£Ç®µ¤¤È¶Ã¤¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎËë¤ÏÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ê8·î24Æü¸ø±é¡Ë
1.Addiction
2.È¾¿®È¾µ¿
3.Start over!
4.Íò¤ÎÁ°¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê
5.Nightmare¾É¸õ·²
6.¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î³¸¤Î¾å
7.Î®¤ìÃÆ
8.¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë
9.¼«¶È¼«ÆÀ
10.¿¿²Æ¤ÎÂçÅýÎÎ
11.ÌæÇòÄ³¤¬³Î¤«Èô¤ó¤Ç¤¿
12.¥É¥í¡¼¥óÀû²óÃæ
13.Îø°¦ÌµÁÐ
14.²Æ¤Î¶áÆ»
15.»à¤ó¤À¤Õ¤ê
16.¶öÁ³¤ÎÅú¤¨
17.TOKYO SNOW
18.Nothing Special
19.I want tomorrow to come
20.¹Á¶è¥Ñ¥»¥ê
21.UDAGAWA GENERATION
22.²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©
23.¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©
24.¾µÇ§Íßµá
25.Make or Break
EN1.Buddies
EN2.Ý¯ºä¤Î»í