　現地８月24日に開催されたブンデスリーガの開幕節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツがホームで昇格組のケルンと対戦した。

　佐野が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発、川粼がメンバー外となったマインツは、開始早々にチャンスを迎える。２分、左サイドを崩すと、カシのポストプレーからから最後は佐野がミドルを狙うも、相手にブロックされる。

　その後もボールポゼッションで優位に立ち、押し込む展開が続くも、思うように決定機を作れない。結局、枠内シュートはなく、スコアレスで前半を終える。
 
　後半に入って58分、アミリが左サイドから強烈なミドルを放ったが、相手GKにセーブされる。

　60分には、カウンターを受けると、ロングボールに抜け出したカミンスキをネーベルが倒してしまい、レッドカードを受けて退場となる。

　数的不利となったホームチームは82分、ゴール前の混戦からヴィドマーが右足のシュートを放ったが、相手の好守備に阻まれた。

　すると90分、クロスからヴィルターにヘディングシュートを叩き込まれて先制を許す。その後、反撃に出るも、最後まで同点ゴールは奪えず。試合はこのまま０−１で終了した。

　黒星スタートとなったマインツは、ミッドウィークにカンファレンスリーグのプレーオフを挟んで、次節、31日に敵地でヴォルフスブルクと相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

