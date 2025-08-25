佐野海舟が先発したマインツ、ブンデス開幕戦は昇格組のケルンに０−１で敗戦。川颯太はメンバー外
現地８月24日に開催されたブンデスリーガの開幕節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツがホームで昇格組のケルンと対戦した。
佐野が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発、川粼がメンバー外となったマインツは、開始早々にチャンスを迎える。２分、左サイドを崩すと、カシのポストプレーからから最後は佐野がミドルを狙うも、相手にブロックされる。
その後もボールポゼッションで優位に立ち、押し込む展開が続くも、思うように決定機を作れない。結局、枠内シュートはなく、スコアレスで前半を終える。
後半に入って58分、アミリが左サイドから強烈なミドルを放ったが、相手GKにセーブされる。
60分には、カウンターを受けると、ロングボールに抜け出したカミンスキをネーベルが倒してしまい、レッドカードを受けて退場となる。
数的不利となったホームチームは82分、ゴール前の混戦からヴィドマーが右足のシュートを放ったが、相手の好守備に阻まれた。
すると90分、クロスからヴィルターにヘディングシュートを叩き込まれて先制を許す。その後、反撃に出るも、最後まで同点ゴールは奪えず。試合はこのまま０−１で終了した。
黒星スタートとなったマインツは、ミッドウィークにカンファレンスリーグのプレーオフを挟んで、次節、31日に敵地でヴォルフスブルクと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
