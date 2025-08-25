みなみかわが、芸人同士の不倫疑惑を暴露。「愛おしい顔で…」など、2人の様子を明かし、千鳥の大悟も「危ないな」と眉間にしわを寄せるヒトコマがあった。

【映像】不倫疑惑の芸人同士の名前

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が出演した。

2025年7月5日に日本で大災難が起きるという予言が世の中を駆け巡った。この予言は、1999年発行のたつき諒による漫画『私が見た未来』に記載された著者の予知夢を発端としたもので、日本国外で話題となった。この予言の注目度からもわかる通り、今世の中では予言者を求めている。そこで今回は、予知夢を見たという方々を招き、何かが起きるXデーを大予言してもらう企画「私たちが見た未来」が放送。予言者として、みなみかわ、ラランドのニシダ、レインボーのジャンボたかお、ビスケットブラザーズ（きん、原田泰雅）が登場した。

まず予言を発表したのは、みなみかわ。その内容は「2027年、芸人同士の熱愛が発覚！」というもの。みなみかわは、「ただの熱愛ではございません。おそらく、不倫になる」と語り始めた。

みなみかわは「まず事実ベースで話させてもらいます」と前置き。最近、品川庄司の品川祐によく飲みにつれて行ってもらうというみなみかわ。飲み会のメンバーの中には「必ず信子がいる」と、ぱーてぃーちゃんの信子が必ず参加していことを明かした。すると、大悟も「あ〜、おるな」と共感。

みなみかわ曰く、品川は酒が進むにつれて同じエピソードトークを5回6回と繰り返すようになるそうだが「信子は必ず、初めて聞いたノリで笑う」とのこと。さらに時間が経ち、AM3時〜4時ごろになると信子は寝てしまうそうだ。みなみなわは、そのとき品川について「愛おしい顔で信子を見ながら飲むんです」と説明し、ノブは「ただの後輩じゃない」とコメント。大悟も「危ない」と眉間にしわを寄せた。

飲み会がお開きになると、品川は一番にタクシーに乗り込むという。その後、遠くに住んでいる信子をほかの芸人が送ろうかと申し出るも「大丈夫です」と言いながら、信子はどこかに一人で消えていくのだという。この怪しい行動についてみなみかわは「（品川と）合流してるんじゃないかな」と見解を述べた。