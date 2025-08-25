フルハムvsマンチェスター・U スタメン発表
[8.24 プレミアリーグ第2節](クレイヴン・コテージ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコルト
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 6 ハリソン・リード
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 11 アダマ・トラオレ
監督
マルコ・シウバ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 10 マテウス・クーニャ
控え
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
ルベン・アモリム
※24:30開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
GK 23 バンジャマン・ルコルト
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 6 ハリソン・リード
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 11 アダマ・トラオレ
監督
マルコ・シウバ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 10 マテウス・クーニャ
控え
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります