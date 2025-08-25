[8.24 プレミアリーグ第2節](クレイヴン・コテージ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 2 ケニー・テテ

DF 3 カルビン・バッシー

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 30 ライアン・セセニョン

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 20 サシャ・ルキッチ

MF 21 ティモシー・カスターニュ

MF 24 ジョシュ・キング

FW 9 ロドリゴ・ムニス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコルト

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 6 ハリソン・リード

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 10 トム・ケアニー

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 7 ラウール・ヒメネス

FW 11 アダマ・トラオレ

監督

マルコ・シウバ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 10 マテウス・クーニャ

控え

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 26 アイデン・ヘブン

DF 33 タイラー・フレデリクソン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

ルベン・アモリム

