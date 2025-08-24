ブンデスデビュー戦で負傷した町田浩樹、左ひざ前十字靭帯断裂と判明…ホッフェンハイムSD「離脱は長期化する」
ホッフェンハイムは24日、日本代表DF町田浩樹が左ひざ前十字靭帯断裂の重傷を負ったことを発表した。今季からホッフェンハイムに加入した町田は、23日のブンデスリーガ第1節レバークーゼン戦で先発し、同リーグデビューを飾ったが、前半に負傷交代していた。
今夏にベルギー王者ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズから完全移籍した町田は、CBで先発出場。前半40分に相手選手と接触して左ひざを負傷した。一度はピッチに戻ったが、すぐにプレー続行不可能となっていた。
クラブは町田が前十字靭帯断裂の重傷だったことを発表。手術が必要になるという。
スポーツディレクターのアンドレアス・シッカー氏は「これは我々にとって、そしてもちろん幸樹自身にとっても苦いニュースです」とコメント。「新加入選手として、彼は短期間でチームに見事に溶け込んでいた。特に守備陣においては重要な役割を果たしており、このような状況下での欠場はわれわれにとって大きな痛手だ」と伝えた。
また、同氏は「あらゆるリソースを投入して浩樹をサポートする」と力を込める。「浩樹の離脱期間は長期化すると予想されます。そのために左CBの代役となる選手を移籍市場で引き続き探します」と今後の補強も示唆した。
町田の負傷は、9月上旬にアメリカ遠征を実施する日本代表にとっても大きな痛手となる。
今夏にベルギー王者ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズから完全移籍した町田は、CBで先発出場。前半40分に相手選手と接触して左ひざを負傷した。一度はピッチに戻ったが、すぐにプレー続行不可能となっていた。
スポーツディレクターのアンドレアス・シッカー氏は「これは我々にとって、そしてもちろん幸樹自身にとっても苦いニュースです」とコメント。「新加入選手として、彼は短期間でチームに見事に溶け込んでいた。特に守備陣においては重要な役割を果たしており、このような状況下での欠場はわれわれにとって大きな痛手だ」と伝えた。
また、同氏は「あらゆるリソースを投入して浩樹をサポートする」と力を込める。「浩樹の離脱期間は長期化すると予想されます。そのために左CBの代役となる選手を移籍市場で引き続き探します」と今後の補強も示唆した。
町田の負傷は、9月上旬にアメリカ遠征を実施する日本代表にとっても大きな痛手となる。