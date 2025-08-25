アヤックスvsヘラクレス スタメン発表
[8.24 オランダ・エールディビジ第3節](アムステルダム・アレナ)
※23:45開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 A. Gaaei
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 7 ラウール・モロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 23 ステーフェン ベルハイス
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 22 レムコ・パスヴェール
GK 52 P. Reverson
DF 13 A. Kaplan
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 41 G. Alders
MF 6 Y. Regeer
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 D. Konadu
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
[ヘラクレス]
先発
GK 1 F. de Keijzer
DF 3 J. Wieckhoff
DF 4 D. Mirani
DF 5 D. van der Kust
DF 24 I. Mesík
MF 7 ブライアン リンボンベ
MF 10 T. Bruns
MF 13 ヤン・ジャンブーレク
MF 17 T. van Gilst
MF 32 S. Scheperman
FW 19 ルカ・クレノビッチ
控え
GK 16 T. Jansink
GK 30 R. Mantel
DF 2 M. Benita
DF 22 L. Milani
DF 23 M. te Wierik
DF 27 J. Tijink
MF 26 D. van Kaam
MF 70 アイディン・フルスティッチ
FW 20 D. van Oorschot
FW 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス
FW 31 A. Satriano
監督
シブムバス
※23:45開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 A. Gaaei
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 7 ラウール・モロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 23 ステーフェン ベルハイス
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 25 ボウト・ベグホルスト
GK 22 レムコ・パスヴェール
GK 52 P. Reverson
DF 13 A. Kaplan
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 41 G. Alders
MF 6 Y. Regeer
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 D. Konadu
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
[ヘラクレス]
先発
GK 1 F. de Keijzer
DF 3 J. Wieckhoff
DF 4 D. Mirani
DF 5 D. van der Kust
DF 24 I. Mesík
MF 7 ブライアン リンボンベ
MF 10 T. Bruns
MF 13 ヤン・ジャンブーレク
MF 17 T. van Gilst
MF 32 S. Scheperman
FW 19 ルカ・クレノビッチ
控え
GK 16 T. Jansink
GK 30 R. Mantel
DF 2 M. Benita
DF 22 L. Milani
DF 23 M. te Wierik
DF 27 J. Tijink
MF 26 D. van Kaam
MF 70 アイディン・フルスティッチ
FW 20 D. van Oorschot
FW 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス
FW 31 A. Satriano
監督
シブムバス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります