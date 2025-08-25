[8.24 オランダ・エールディビジ第3節](アムステルダム・アレナ)

※23:45開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 A. Gaaei

DF 5 O. Wijndal

DF 15 Y. Baas

MF 7 ラウール・モロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 23 ステーフェン ベルハイス

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 22 レムコ・パスヴェール

GK 52 P. Reverson

DF 13 A. Kaplan

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ シュタロ

DF 41 G. Alders

MF 6 Y. Regeer

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 D. Konadu

FW 43 R. Bounida

監督

ヨン ハイティンハ

[ヘラクレス]

先発

GK 1 F. de Keijzer

DF 3 J. Wieckhoff

DF 4 D. Mirani

DF 5 D. van der Kust

DF 24 I. Mesík

MF 7 ブライアン リンボンベ

MF 10 T. Bruns

MF 13 ヤン・ジャンブーレク

MF 17 T. van Gilst

MF 32 S. Scheperman

FW 19 ルカ・クレノビッチ

控え

GK 16 T. Jansink

GK 30 R. Mantel

DF 2 M. Benita

DF 22 L. Milani

DF 23 M. te Wierik

DF 27 J. Tijink

MF 26 D. van Kaam

MF 70 アイディン・フルスティッチ

FW 20 D. van Oorschot

FW 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス

FW 31 A. Satriano

監督

シブムバス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります