クアラルンプール拠点で活動中のAKB48の海外姉妹グループ、KLP48は24日、現在建設中の専用劇場のアートデザインについて、芸術家のナナハチカ（nanahachika．）氏とコラボレーションすることを発表した。同日にSNSで明かした。

投稿で「【重大発表】KLP48×芸術家ナナハチカ 劇場でのコラボが決定！今話題の芸術家“ナナハチカ”さんがKLP48劇場内のアートデザインに携わっていただく事が決定いたしました！」と明かし「詳細は決まり次第追って告知させていただきます」とつづった。

ナナハチカ氏は22年ごろから本格的なアート作品制作に取り組み、有名ブランドのロゴなどを絵画に組み込むオマージュアートや京都の伝統的な織物である西陣織の職人と協力したアート作品などが人気のアーティスト。YouTuberのヒカルの動画で取り上げられるなどして注目を集め、日本文化を発信すべく昨年には米ロサンゼルスに直営ギャラリーもオープンするなど世界でその魅力が知られつつある気鋭の芸術家だ。

今では大企業の社長らからも発注オファーが届くといい、絵画の取引金額もすさまじく、西陣織も用いて高級時計ロレックスを描いた作品は約8000万円。西陣織で人気ブランドクロムハーツのアイテムを描いたものは約1億円の値がついたという。

SNSではそんな注目アーティストとの共演を発表したKLP48の投稿に対し「え！すごい！おめでとうございます」「Wowww」「いいね！ナナハチカさんフォローさせていただきました」などといった声が多く投稿されていた。