SUPER EIGHT音楽番組「EIGHT-JAM」ゴールデン3時間半SP放送決定 Snow Man阿部亮平・板垣李光人らと“最強メロディー”発表
【モデルプレス＝2025/08/25】SUPER EIGHTがMCを務めるテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』のゴールデン3時間半SPが、9月10日よる6時30分より放送決定（※一部地域を除く／レギュラー放送は毎週日曜よる11時15分〜）。音楽のプロが本気で選んだ昭和・平成・令和の“最強メロディー”BEST100を発表する。
【写真】SUPER EIGHT、“∞”アピールの20周年ド派手ステージ
表舞台に立つアーティストから、音楽プロデューサーら裏方の人間まで、日本の音楽業界をけん引する錚々たるゲストが毎週登場する同番組。MCのSUPER EIGHT、支配人・古田新太と共に、今さら人には聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックなど“マニアックな知識”までを掘り下げ、音楽ファンはもちろん音楽初心者をも魅了している。
今回のSPで届けるのは『昭和・平成・令和50年分総決算！！音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100』。有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、売れっ子の音楽のプロ93人に、一斉アンケートを実施。2000年より前、そして2000年以降の2ブロックでそれぞれ、“激推し”の最強メロディーを厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。「各ブロックの総合ランキング・ベスト50」を発表する。
ランキング結果を見ながら、SUPER EIGHT、古田も思わず口ずさむ、胸に響く珠玉のメロディーが目白押しの3時間半SP。王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う唯一無二のランキングの全貌とは。
今回のスタジオには、多彩かつ豪華なゲストも集結。本番組で数々の名解説を繰り広げてきたヒャダインと、高橋茂雄（サバンナ）の準レギュラー的存在の頼もしい2人に加え、阿部亮平（Snow Man）、板垣李光人、ホラン千秋も登場。SUPER EIGHT、古田と共に気になるランキングの結果発表を見守っていく。
収録中、作曲家・編曲家としても活躍するヒャダインは「我々が1番要求されるのが、メロディーの強さ。それがないと曲は残っていけないので、今日は勉強になる」と、興味津々。ほかのメンバーも「見応え十分のランキング！」（高橋）、「みんなが歌えるようなメロディーもあれば、すっごくトリッキーなメロディーもあって、クリエイターさんが本気で答えてくれたランキングだなっていうのが伝わってきました」（阿部）、「初めて聴いた曲もあったけど、1回聴いただけで刺さりました」（板垣）、「『このプレイリストください！』って感じ」（ホラン）と、興奮冷めやらぬ様子で語った。（modelpress編集部）
◆「EIGHT-JAM」ゴールデン3時間半SP決定 “最強メロディー”発表
◆Snow Man阿部亮平・板垣李光人ら豪華ゲスト登場
