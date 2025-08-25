お盆休みを使ったグアムに旅行する機会があったため、ソフトバンクが8月に開始した「海外あんしん定額」の無料キャンペーンを利用してみた。渡航先はグアム。機種変更したばかりの「Galaxy Z Fold7」（ドコモ版）にSIMカードを入れ、デュアルSIMで運用している端末だ。

お盆休みを使って、グアムに行ってきた。そこで試したのが、ソフトバンクの海外あんしん定額だ

現地に着いてネットワークに接続すると、すぐにSMSが飛んできた。ここに記載されているURLからデータローミングを開始するページに飛び、「24時間／3GB」か「72時間／9GB」か「96時間／12GB」を選択する仕組みだ。クーポン適用前に「利用開始」のボタンをタップしてしまうと有料になる点には、注意したい。

現地に到着し、ネットワークに接続するとSMSが飛んでくる。クーポンコードはここにも記載されている

グアムにはドコモの完全子会社であるドコモパシフィックに加え、IT&EとGTAという3キャリアがサービスを提供している。ソフトバンクのサイトに5Gローミング可能と記載されていたのは、ドコモパシフィックを除く2社。やっぱり競合のドコモだと5Gにはつなげられないのか……と思いきや、ローミングを開始したところ、普通に5Gに接続できた。

推測だが、サイトの情報が古いままになっているようだ。グアム内ではトップシェアのキャリアとして、エリアにも定評のあるドコモパシフィックだが、ホテル内でも5Gにつながり、速度も比較的安定していた。大型スーパーの奥の方でつながらなくなるなど、"海外あるある"な部分はあったが、ビーチでも街でも、ネットワークが途切れることはなかった。

ホテルで実施したスピードテスト。5Gにつながって100Mbpsを超えており、部屋のWi-Fiよりも高速だったのは海外あるある

ちなみに、筆者は今回、96時間／12GBのプランを2回ぶん利用した。渡航の期間より長いが、8月の海外旅行、海外出張はこれで打ち止めだからだ。ソフトバンクのキャンペーンでは、15日と記載されているが、96時間なら4回、16日ぶんの利用が可能で、容量も最大で48GBになる。

24時間や72時間を選択するより、期間が長くなり、容量も増えるため、複数回の渡航を予定しているなどの事情がなければ、基本的にはこれを選択するのが正解。約6日間で24GBだったが、使い切ることなく日本に帰ることになった。

1つ不可解だったのが、データシェアで利用しているiPad Proでも、同じように海外あんしん定額のキャンペーンが適用された（ように見えた）ことだ。キャンペーンのサイトには「ペイトク」や「メリハリ無制限＋」などの大容量プランが対象と書かれており、iPad Proのデータシェアプランに適用されるかどうかが不明瞭だった。

海外ギガ無料キャンペーンの提供条件書には、ペイトク"など"が対象と記載されている

ところが、渡航直後に届いたSMSには、キャンペーン対象との記載があった。おそるおそる、24時間／3GBを申し込んでみたところ、普通に料金が0円になった。料金プランの「など」にどこまで含まれているのかが不明瞭で、あとから課金されたらたまらないが、今のところ海外あんしん定額申し込み後に届いたSMSや「my SoftBank」を見る限り、料金はかかっていないようだ。

iPad Proにも上記と同じSMSが飛んできたので、クーポンコードを入力したところ、普通に無料になってしまった

料金の状況を見て一安心できた格好だが、おそるおそる使うようでは海外"あんしん"定額の名にふさわしくない。もう少し対象になる料金プランは細かく明記してほしいものだ。

ただ、このキャンペーン、本当に料金プランを判定しているのだろうか……という疑問もわいてきた。仕組み的には単純にクーポンを入力するだけで、その挙動からは契約している料金プランを参照しているようには見えなかった。

料金プランを判定しているのであれば、わざわざクーポン方式にしないのでは……という気もする。そもそも、1078円しかかからないデータシェアプランで海外ローミングが最大16日間／48GBぶん無料になるのはかなりおトク。キャンペーンの終了期間は未定となっているが、アメリカ放題のようになし崩し的に永続化されることを期待している（笑）。