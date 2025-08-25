◇ラグビー 女子Ｗ杯イングランド大会 １次リーグＣ組 アイルランド ４２―１４ 日本（２４日、ノーサンプトン）

世界ランク１１位の日本代表は、同５位のアイルランド代表に１４―４２で敗れた。初の８強進出を見据え、大事な一戦。主将のフランカー、長田いろは（アルカス熊谷）は「臨んだ結果ではなく悔しいけど、自分たちがやってきたこと、自信は消えないので。ニュージーランド戦に向けてワークし続けたい」と、敗戦にも前を向いた。

日本は前半５分から、相手に３連続トライを許してペースを握られる。ただ７―２８で折り返した後半は、相手トライライン際の攻防を制してフランカー川村雅未（横河武蔵野アルテミ・スターズ）がトライ。一時１４点差に詰め、マッケンジー・ヘッドコーチは「闘志を見せることができた。スタイル通りのプレーができた」と、及第点を与えた。

Ｗ杯の２勝、そして８強進出を目指す日本代表。次戦（３１日）は世界ランク３位のニュージーランド戦とハードルは上がるが、チームは前を向く。「後半は終始、次につながる試合になったと思う」とキャプテン。“金星”での決勝Ｔへの望みをつなぐ。