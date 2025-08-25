◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、プロ４年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。首位に６人が並ぶ大混戦で迎えた最終１８番、グリーン左のバンカーから３打目を５０センチにピタリ。バーディーで優勝を決めると、初めてキャディーを務めてもらったツアー７勝の吉田弓美子（アマノ）とハグして喜び合った。

２１年から下部ツアーで同組で回ったのを機に意気投合。毎秋、一緒にディズニーリゾートに行くほど仲良しだ。昨オフに食事した際、桜井からキャディーをお願いすると、すぐに快諾されて実現。吉田は女子プロのバッグを担ぐのは４人目で、初めて優勝を飾った。

初日から３日間、首位を守った桜井を支えた吉田は「彼女はここ２年、苦戦してたのを知ってた。昨日から『こういう経験はこの先も必ず起こる。これを乗り越えていかなきゃきけない。いい経験になるから、しっかり乗り越えよう』と伝えた。乗り越えて自分でつかみ取った優勝なので、素晴らしい」とたたえた。

桜井のすごさについて「パッティングがピカイチ。今回、目沢（秀憲）コーチのところから見つけてきたパターを使ってたけど、自分の感覚に合ったものを見つけられたのはすごい。イメージしてるものとパッティングのかみ合わせが合うってなかなかない。なおかつ、すぐに結果を出すのは、本当にパターが上手だな」と絶賛した。

本来であれば、キャディーに支払われる報酬や優勝ボーナスも「私は今回は０円です。いらないって言ってます。本音は４ケタ、ほしいですよ（笑）」と、ノーギャラであることを明かした。

今後の再タッグについては「絶対来ないです。私から言うことは何もない。彼女はもう乗り越えたので、私は今回でお役御免です」。優勝の祝勝会は「私、忙しいんで…」と笑ったが、「今年はユニバーサル・スタジオ・ジャパンにでも行こうかな」と声を弾ませた。