◆米大リーグ パドレス５―１ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、今季最後の首位攻防３連戦の２戦目となる敵地パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが、４打数無安打に終わった。８月初の２試合連続ノーヒットで、連続試合出塁も１９でストップ。チームは１４日（同１５日）以来９日ぶりに２位転落となった。２４日（同２５日）の宿敵との今季最終戦は、山本由伸投手（２７）でスイープ阻止を狙う。

大谷の“沈黙”が相手を勢いづけた。単独首位の座をかけた大一番の初回先頭。左腕コルテスの外角低めスライダーにバットが空を切ると、敵地は割れんばかりの歓声に包まれた。相手先発は「あの大歓声はまるでビデオゲームの中のような感覚で、素晴らしい気分だった」と調子づくと、６回途中まで完全投球。ド軍打線は計２安打１得点に沈み、２連敗で１４日以来９日ぶりに２位転落となった。

前日もダルビッシュに６回までソロ１発の１安打に抑えられ、この日も６回１死にロハスが右前打を放つまで沈黙。メジャー公式サイトによれば「対戦した先発投手に連続した試合で６回以上を１安打以下に抑えられたのは少なくともロサンゼルスに移転した５８年以降で初めて」だという。

屈辱的な敗戦にロバーツ監督も“ダメ出し”を連発した。大一番で歴史的な貧打となった打線に「失望ではなく、これは驚きに近い感覚だ。今は８月の終わりで、見栄えはどうあれ結果を出さないといけない」とバッサリ。バリエーションに乏しい単調な攻めに対し、「常に大振りではダメで、スイングをコンパクトにする必要がある。試合の流れを理解して対応する必要がある」と語気を強めた。

大谷が打線に与える影響は大きい。この日は４打数無安打に終わり、８月初の２試合連続ノーヒット。連続試合出塁も１９で途切れた。大谷が出塁できなかった試合は今季２０戦あり、チームは勝率４割の８勝１２敗、７割にあたる１４試合は３得点以下だ。両リーグトップ独走の１２０得点を稼ぐリードオフマンの出塁は、チームの得点力に直結している。

運命の２４日（同２５日）は、宿敵との今季最終決戦で、チーム最多１１勝目を期すエース右腕・山本に託す。勝った方に地区Ｖマジックが点灯し、ドジャースが勝てば「３１」となる。絶対に落とせない天王山。昨季ＭＶＰの大谷も、ここ一番で意地を見せる。（竹内 夏紀）