ÀïÆ®¤ÇÉþ¤¬ÇË¤ì¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¡ª ¥¿¥ì¥Ã¥ÈËÉ±Ò¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¿¥ì¥Ã¥È¤È¾¯½÷¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¡DANGEN Entertainment¤Ï¡¢PCÍÑ¥ìー¥ë¥¬¥óËÉ±Ò¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¿¥ì¥Ã¥È¤È¾¯½÷¡×¤ò8·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,500±ß¡£¥Ê¥Ê¥¤¥í¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¤¬ÃÏµåºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ¶Ê¼´ï¡×¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¿¥ì¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê³°ÍèÀ¸Êª¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡£¥¿¥ì¥Ã¥È¤Î¶¯²½¡¢¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤ÎÇÛÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÁõÈ÷¤äÊ¼´ï¤Î½àÈ÷¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£ÈïÃÆ»þ¤Ë°áÁõ¤¬ÇË¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀïÆ®¥·ー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÌÌ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ìー¥äー¤Ï¥¨¥êー¥ÈP.A.N.T.S.U.¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¸øÌ³°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Î³°ÍèÀ¸Êª¤Î·²¤ì¤«¤éÃÏµå¤ò¼é¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²ÄÇ½¤Ê¥¿¥ì¥Ã¥È¤Î¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¡¢¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤òºî¤Ã¤ÆÃÏµå¤ò¼é¤ëÄ¶Ê¼´ï¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤·¡¢²¡¤·´ó¤»¤ëÅ¨¤Î·²¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¡Ø¥¿¥ì¥Ã¥È¤È¾¯½÷¡ÙÈ¯ÇäÆüPV¡Û ¡Ú¥¿¥ì¥Ã¥È¤È¾¯½÷¡Û
»þ¶õ¤ÎÏÄ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¥ïー¥à¥Ûー¥ë¤«¤éÆæ¤Î³°ÍèÀ¸Êª¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦¡£¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤ÃÏµå¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª ÌÛ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä¤«¡© ¤¤¤ä¡¢¤Á¤¬¤¦¡ª Àï¤¦¤ó¤À¡ª
³°ÍèÀ¸Êª¶î½ü²Ý¤Î¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ë¾¯½÷¤È¤È¤â¤ËÃÏµå¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò³Ý¤±ºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤ª¤¦¡ª ¾¯½÷¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÄ¶Ê¼´ïÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£¿ÍÎàºÇ¸å¤Î¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÂç¤¤Ê´õË¾¤Î¸ÝÆ°¡¢Ä¶Ê¼´ï¤ò¼é¤êÈ´¤±¡ª
¥¿¥ì¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê·Þ¤¨·â¤Ä¾¯½÷¤¬¡¢Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ë³°ÍèÀ¸Êª¤«¤éËÉ¸æ¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎºÖ¤À¡£±ç¸î¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ±Âà¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï½Æ·â¤Èº¬À¡¢¤½¤·¤Æ¾¯½÷¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¤´Ë«Èþ¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤À¤±¤À¡£
¥¿¥ì¥Ã¥È¾¯½÷É¸½à»ÅÍÍÁõÈ÷¡§ÃÏµå¤ò¼é¤ëºÇ¶¯¤ÎÊ¼»Î¤Ë»÷¹ç¤¦¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥¢¤À¤±
¥²ー¥à³µÍ×
ºÇ¿·±Ô¤Î¥ìー¥ë¥¿¥ì¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»È¯¼Í¡£¥ìー¥ë¾å¤Î¥¿¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂî±Û¤·¤¿µ¡Æ°À¤È¡¢³°ÍèÀ¸Êª¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ºÇ¹â¤Î½Æ·âµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤½Ï¤Ê¿·Ê¼¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÅ¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
Ê¼´ï¤äÁõÈ÷¤Î¶¯²½
¡¡Àï¾ì¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°¿ë¤·¡¢³°ÍèÀ¸Êª¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÅÝ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÉ¸æÎÏ¡¢Ä¶Ê¼´ïÈ¯ÅÅ»ÜÀß¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î½Æ·âÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁõÈ÷¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤ÎÇË¤ì¤ä¤¹¤¤À©Éþ
¡¡»Ùµë¤µ¤ì¤ëÀ©Éþ¤ÏÀïÆ®¤Ç¤Î»î¸³ºÑ¤ß¤Ç¡¢¶¯¤¤¾×·â¤òÆ¨¤¹ÌÜÅª¤ÇÀïÎ¬Åª¤ËÇË¤ì¤ä¤¹¤¤¾ÃÌ×ÉÊ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸Â¸Î¨¤Èµ¡Æ°À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤È´ÊÃ±¤ËÇË¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡¢ÇË¤ì¤ëÉþ¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤»¤ºÆÍ¤¿Ê¤â¤¦¡£
À®²Ì¤Ë¤è¤ë»ÙµëÊª
¡¡³¬µé¾Ï¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÀïÀÓ¤ÎÎÉ¤¤Ê¼»Î¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²¼Ãå¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¿··¿¤Î¥¿¥ì¥Ã¥È¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£Àï¤¤ÀïÀÓ¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î¥®¥¢¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£
